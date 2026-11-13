FNM, cento anni di quotazione in Borsa. Fontana: “Un secolo di innovazione e valore pubblico”

Cento anni di presenza in Borsa, tra sviluppo industriale, innovazione e servizio pubblico. FNM celebra il centenario della quotazione, un traguardo che il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, indica come occasione per guardare alle sfide future della mobilità lombarda. (Foto sopra: treno storico delle FNM)

«FNM ha saputo mantenere insieme la dimensione industriale e quella pubblica, investendo per migliorare i servizi e dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini», ha sottolineato Fontana. Un modello che, secondo il governatore, dovrà continuare a orientare le scelte del Gruppo.

TREMILA DIPENDENTI

Una realtà che oggi conta circa 3.000 dipendenti, gestisce 336 chilometri di rete ferroviaria e 185 di infrastruttura autostradale, dispone di 113 MW di capacità energetica rinnovabile e percorre ogni anno 27 milioni di chilometri nel trasporto pubblico locale. Tra le priorità dei prossimi anni figurano digitalizzazione e utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, strumenti per prevenire guasti, migliorare le informazioni ai viaggiatori e rendere più efficienti gli spostamenti. «L’innovazione non può prescindere dalle persone», ha ricordato Fontana, richiamando l’importanza della formazione e della valorizzazione delle competenze.

IL TRENO A IDROGENO

Tra i progetti simbolo della mobilità del futuro c’è il treno a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, il cui avvio commerciale è previsto nel 2027. Regione Lombardia, azionista di maggioranza di FNM, continuerà a svolgere un ruolo strategico nella definizione degli investimenti. «Sarà necessario individuare con attenzione le priorità, integrare gli investimenti e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato», ha concluso Fontana, ribadendo l’obiettivo di garantire servizi sempre più affidabili, sicuri e accessibili.