Oltre 237mila euro per sostenere i progetti del territorio, 705 donazioni e 47 organizzazioni coinvolte. Sono i numeri con cui si chiude l’edizione 2026 di “30 Giorni per Donare”, la campagna promossa dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto durante il mese di ottobre. Una crescita significativa, accompagnata da un’altra novità: la Fondazione sta rafforzando il proprio ruolo di coordinamento tra associazioni, cooperative, istituzioni e finanziatori, con l’obiettivo di portare sul territorio risorse che le singole realtà avrebbero maggiori difficoltà a intercettare da sole.

È questo il filo conduttore della conferenza stampa di giovedì 19 novembre, durante la quale il presidente Federico Visconti, insieme a Matteo Aimetti e Anna Albizzati della struttura della Fondazione, ha illustrato i risultati della campagna di raccolta fondi e due percorsi di progettazione condivisa avviati in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Da una parte ci sono le donazioni dei cittadini, che attraverso il meccanismo del raddoppio diventano un sostegno concreto per le organizzazioni locali. Dall’altra ci sono progetti di dimensioni economiche e organizzative maggiori, dedicati a questioni sociali complesse come il reinserimento delle persone detenute e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Visconti: «Dobbiamo diffondere la cultura della filantropia e fare massa critica»

Ad aprire l’incontro è stato Federico Visconti, che ha tracciato anche un primo bilancio dei due anni trascorsi dall’insediamento dell’attuale consiglio di amministrazione: «Un ente filantropico deve diffondere la cultura della filantropia, usare degli strumenti adeguati per farlo, inventarsene di nuovi e sviluppare apprendimento» ha spiegato il presidente. Un concetto che Visconti ha collegato direttamente ai risultati di “30 Giorni per Donare”, sottolineando come anche gli strumenti di raccolta fondi debbano evolvere, adattandosi alle capacità delle organizzazioni e alle risposte dei cittadini.

Il secondo obiettivo riguarda la capacità di mettere in relazione le realtà che operano nel Varesotto: «Il secondo mestiere è l’idea di fare massa critica. È un mandato che considero fondamentale», ha osservato Visconti, ricordando come molte organizzazioni abbiano sviluppato negli anni iniziative positive, che tuttavia rischiano di rimanere isolate.

La Fondazione vuole assumere un ruolo di regia, riunendo le associazioni attorno a obiettivi comuni e aiutandole a presentarsi ai grandi finanziatori con progetti più strutturati. «Sono iniziative positive, ma se vanno singolarmente non fanno massa», ha sottolineato il presidente, richiamando la necessità di «valorizzare le sinergie nei fatti». Un’impostazione che passa anche dal rapporto con Fondazione Cariplo, considerata un interlocutore decisivo per sostenere interventi di maggiore portata. «Bisogna cercare di lavorare laddove c’è da imparare anche da altre fondazioni», ha aggiunto Visconti.

Carcere e reinserimento: una rete varesina punta a 900mila euro

Il primo esempio di questo nuovo approccio riguarda il sistema carcerario. Matteo Aimetti, della struttura della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha illustrato il percorso costruito nel corso del 2025 e del 2026 per riunire gli enti impegnati nell’ambito dell’esecuzione penale. L’iniziativa si inserisce nella sfida di mandato di Fondazione Cariplo “Limen, un futuro oltre la pena” e nel bando “Carcere e comunità in rete”, promosso insieme a Fondazione Peppino Vismara.

Il bando mette a disposizione complessivamente 12 milioni di euro per sostenere reti territoriali capaci di costruire percorsi di inclusione, autonomia e reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali. Sul territorio varesino il lavoro è cominciato raccogliendo le esperienze delle organizzazioni che avevano già presentato proposte sul tema del carcere. Da questi primi contatti si è sviluppata una rete che coinvolge anche le direzioni delle case circondariali di Varese e Busto Arsizio.

Tra i soggetti coinvolti figurano realtà impegnate in ambiti diversi, dalla formazione al lavoro, dal sostegno sociale all’accompagnamento delle persone detenute e delle loro famiglie. L’obiettivo è costruire un intervento coordinato che sappia affrontare i bisogni delle persone durante la detenzione e nel percorso di ritorno alla vita fuori dal carcere, mettendo insieme competenze ed esperienze già presenti sul territorio.

La rete varesina ha presentato la propria candidatura alla prima fase del bando il 29 ottobre. In caso di selezione, potrà accedere al percorso di accompagnamento e progettazione condivisa previsto nei primi mesi del 2027, con la presentazione del progetto definitivo fissata all’8 aprile.

La prospettiva economica per Varese è di circa 900mila euro, una cifra che rappresenterebbe un investimento importante per il territorio, ma che al momento resta subordinata alla selezione e all’approvazione della proposta: «Qui ci sono circa 900mila euro che arriverebbero sul territorio da Fondazione Cariplo a sostegno di questo bisogno» ha osservato Visconti. «È un esempio di come si possa andare con le spalle più robuste al tavolo di Fondazione Cariplo».

Quasi 479mila euro per i minori stranieri non accompagnati

Più avanzato è invece il secondo percorso presentato da Aimetti, dedicato ai minori stranieri non accompagnati. In questo caso il progetto ha già ottenuto l’approvazione di Fondazione Cariplo e coinvolge una rete di organizzazioni attive sul territorio varesino.

Il lavoro di progettazione si è svolto tra maggio e settembre 2026, attraverso incontri tra gli enti, analisi dei bisogni, attività di consulenza e momenti di scrittura condivisa, con il coinvolgimento della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di Codici. «Il lavoro interessante che ci ha visto protagonisti è stato proprio quello di mettersi al tavolo con gli enti, coprogettare insieme e ragionare proprio a livello di sistema sul bisogno dei minori stranieri» ha spiegato Aimetti.

Il progetto ha un budget complessivo di 478.657 euro, di cui 382.925,60 euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 95.731,40 euro di cofinanziamento degli enti coinvolti. La partenza delle attività è prevista tra novembre e dicembre 2026, con un incontro iniziale fissato per il 27 novembre. Seguiranno le fasi di attuazione, monitoraggio e confronto con gli altri territori coinvolti nel programma.

Per la Fondazione Comunitaria il progetto rientra anche in “Vivai”, il programma dedicato alle politiche giovanili. Il ruolo della struttura varesina riguarda soprattutto la costruzione delle relazioni tra le organizzazioni, l’analisi dei bisogni e l’accompagnamento alla progettazione, con l’obiettivo di sviluppare risposte condivise.

“30 Giorni per Donare”, la raccolta cresce del 58% in due anni

La seconda parte della conferenza stampa è stata dedicata ai risultati dell’edizione 2026 di “30 Giorni per Donare”, illustrati da Anna Albizzati. La campagna, organizzata durante il Mese della Filantropia, permette alle associazioni e agli enti del territorio di raccogliere contributi per sostenere progetti sociali, culturali, educativi e di inclusione.

La Fondazione interviene poi aggiungendo un euro per ogni euro donato dai cittadini, fino a un contributo massimo di 2.500 euro per progetto. Nel 2026 la raccolta diretta ha raggiunto 128.489,53 euro, superando l’obiettivo iniziale di 116.950 euro. A questi si aggiungono 108.752,33 euro messi a disposizione dalla Fondazione attraverso il meccanismo del raddoppio. Il totale è quindi di 237.241,86 euro, risorse destinate ai progetti delle organizzazioni partecipanti.

La crescita emerge con chiarezza dal confronto con le edizioni precedenti. Nel 2024 le donazioni avevano raggiunto 81.404 euro, saliti a 101.586 euro nel 2025. Quest’anno l’incremento è stato del 57,8% rispetto al 2024. Anche la partecipazione è aumentata sensibilmente. Le donazioni sono passate dalle 306 del 2025 alle 705 del 2026, con un importo medio di 182,25 euro.

I progetti sostenuti sono saliti da 39 a 47, con una crescita del 21%. Un altro dato significativo riguarda il coinvolgimento di nuove realtà: secondo i numeri presentati, 25 organizzazioni hanno partecipato per la prima volta all’iniziativa.

«Siamo molto soddisfatti di poter dire che abbiamo ottenuto dei risultati in crescita» ha spiegato Albizzati, evidenziando soprattutto la partecipazione degli enti e la capacità delle organizzazioni di coinvolgere le proprie comunità.

Anche per Federico Visconti i risultati confermano l’efficacia del meccanismo del raddoppio delle donazioni. La Fondazione ha progressivamente aumentato le risorse destinate alla campagna, passando da 80mila a 100mila e poi a 120mila euro. Un investimento che – come racconta il presidente – potrebbe crescere ancora, introducendo anche fasce di sostegno differenti in base alle capacità di raccolta delle organizzazioni.

Dalla serata quiz alla camminata solidale: le idee delle associazioni

A raccontare come la campagna si sia tradotta in iniziative concrete sono state quattro realtà del territorio, che hanno sperimentato modalità diverse per coinvolgere i cittadini e raccogliere fondi.

A Saronno, Tarakos, associazione che si occupa di bambini e ragazzi nello spettro autistico e con altre neurodivergenze, ha organizzato una serata quiz per sostenere “Menti in gioco, sensi in azione”, un progetto finalizzato alla realizzazione di una stanza sensoriale. Un’iniziativa che ha coinvolto anche commercianti e attività locali, chiamati a contribuire con premi e sostegno all’evento. Una formula che, come spiegato dalla presidente dell’associazione, si è rivelata più efficace delle tradizionali cene benefiche.

L’associazione culturale Yvon APS, nata nel 2025, ha invece puntato sui social, sul passaparola e sul coinvolgimento diretto dei soci per finanziare “Prospettive Varese”, un progetto dedicato al racconto del patrimonio culturale e artistico del Varesotto. Il presidente dell’associazione ha sottolineato anche il valore della credibilità offerta dalla Fondazione: la selezione del progetto e la possibilità di donare attraverso il suo sito hanno contribuito a conquistare la fiducia di nuovi sostenitori.

A Varese, Happiness, il progetto della Parrocchia San Vittore Martire rivolto ai giovani, ha dovuto cambiare strategia in corsa. «A metà ottobre ci siamo accorti che eravamo a zero euro raccolti», ha raccontato il coordinatore Filippo Maroni. La distribuzione dei volantini nelle chiese non aveva funzionato. Sono state le telefonate e i messaggi personali ai sostenitori a fare la differenza, permettendo di raggiungere l’obiettivo di 2.500 euro ancora prima della cena solidale. I fondi serviranno a realizzare “Storie di Happiness”, un progetto editoriale dedicato alle esperienze dei ragazzi, anche con percorsi migratori o di abbandono scolastico.

La Cooperativa Sociale Il Millepiedi ha invece legato la raccolta fondi alla StraWoman del 4 ottobre a Varese. Attraverso un sistema di iscrizioni dedicato, ha coinvolto 67 persone, conquistando il riconoscimento come gruppo più numeroso della camminata. L’iniziativa ha sostenuto “Pareti mobili, legami stabili”, il progetto per attrezzare la nuova sede della cooperativa a Valle Olona con spazi flessibili destinati alle attività per persone con disabilità.

Esperienze diverse, accomunate dalla capacità di mobilitare nuove persone e sperimentare strumenti di raccolta fondi. Un aspetto sul quale si è soffermato anche Visconti: «Qui c’è gente che tira fuori un’idea, che crea un collegamento, che dice: ho imparato e ho corretto la rotta». Per il presidente sono «bellissime storie di intrapresa e di gestione» che dimostrano come anche le competenze organizzative possano crescere attraverso iniziative di questo tipo.