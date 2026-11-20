Per il Comune di Varese è in arrivo una nuova tranche da quasi cinque milioni di euro proveniente dai ristorni dei lavoratori frontalieri. La notizia, diffusa attraverso una nota stampa dalla sezione cittadina della Lega, ha aperto un confronto politico sulle modalità di gestione di questi fondi a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative.

Secondo il segretario cittadino del Carroccio, Marco Bordonaro, l’amministrazione comunale dovrebbe condividere le scelte di investimento con l’opposizione, evitando di utilizzare il denaro pubblico per scopi propagandistici.

La posizione della Lega sull’origine e l’uso dei fondi

Nel comunicato diffuso dal partito, Bordonaro rivendica il merito dell’arrivo di queste risorse, attribuendolo alle modifiche normative introdotte dall’attuale esecutivo nazionale e all’operato del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Secondo l’esponente leghista, Varese ha iniziato a ricevere questi contributi solo negli ultimi anni, nonostante i ristorni siano stati istituiti nel 1974. Il segretario sottolinea che si tratta di denaro proveniente direttamente dalle tasse versate dai residenti che lavorano in Svizzera e chiede prudenza nella spesa.

«Con l’avvicinarsi della campagna elettorale, è indispensabile evitare che questo tesoretto, che appartiene a tutti i cittadini varesini, venga sprecato in iniziative demagogiche o trasformato in uno strumento di propaganda elettorale» dichiara Bordonaro nella nota del partito.

La richiesta di un tavolo bipartisan e i controlli sulla spesa

Per definire le priorità di intervento, la sezione locale della Lega avanza la proposta di coinvolgere tutti i gruppi presenti a Palazzo Estense. L’obiettivo dichiarato dall’opposizione è garantire trasparenza e il pieno rispetto dei vincoli di legge legati all’utilizzo dei ristorni fiscali.

«Proponiamo quindi l’apertura di un tavolo di confronto con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, affinché si possano individuare insieme le priorità su cui investire questi ingenti fondi» afferma Bordonaro, aggiungendo che il suo gruppo politico vigilerà affinché vengano rispettate le finalità previste dalla normativa, senza esitare a segnalare eventuali irregolarità.

Il nodo dei trasporti e la mozione sui parcheggi

Nella seconda parte della nota, il partito di opposizione sposta l’attenzione sulle politiche della mobilità adottate dalla giunta. Bordonaro esprime perplessità sulla sperimentazione degli autobus gratuiti per giovani e anziani, temendo che possa avere ricadute negative sul bilancio comunale.

«Vigileremo affinché questa misura non si trasformi nell’ennesimo buco nero per le casse comunali come è stato il costoso fallimento della misura “park&bus”, magari con il solo obiettivo di racimolare qualche voto in vista delle elezioni» sostiene il segretario cittadino.

In alternativa, la Lega chiede di destinare parte delle risorse dei frontalieri all’azzeramento delle tariffe di sosta per chi utilizza il treno per motivi di studio o lavoro. Su questo tema, il gruppo consiliare ha depositato una mozione che sarà discussa nell’aula del Consiglio comunale lunedì 30 novembre.

«Chiediamo che vengano resi immediatamente gratuiti i parcheggi per i pendolari nelle aree attorno alle stazioni ferroviarie, anche eventualmente utilizzando le somme dei ristorni» conclude Bordonaro, evidenziando come i cittadini che viaggiano verso Milano o la Svizzera affrontino già spese elevate per il carovita e i carburanti.