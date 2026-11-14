Formazione professionale, a Glocal protagonisti gli studenti del CIOFS-FP

Li abbiamo incontrati al festival Glocal, tra tavoli da preparare, persone da accogliere e un servizio di catering da gestire durante gli appuntamenti a Materia, Spazio Libero. Per gli studenti del CIOFS-FP è stata un’esperienza concreta, a contatto diretto con il pubblico, dentro il festival del giornalismo arrivato alla sua quindicesima edizione.

Durante Glocal i ragazzi hanno potuto mettere in pratica quanto imparato nel loro percorso di formazione professionale. Non una semplice esercitazione, ma un’occasione reale di lavoro, relazione e responsabilità.

Il servizio di catering ha permesso loro di confrontarsi con tempi, richieste e situazioni vere, imparando a collaborare in squadra e a gestire il rapporto con il pubblico. Un passaggio importante, soprattutto per chi sta costruendo il proprio futuro attraverso un percorso formativo orientato al lavoro.

Una fondazione attiva dal 1986

Il CIOFS-FP, Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale, è una fondazione nazionale attiva dal 1986 che si occupa di formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo. La sua attività accompagna ragazzi e ragazze nella crescita personale e professionale, offrendo percorsi capaci di unire competenze pratiche, educazione e avvicinamento al mondo del lavoro.

Per molti studenti, il percorso al CIOFS-FP rappresenta anche una nuova possibilità dopo anni scolastici non sempre semplici. «Per molti dei nostri ragazzi frequentare i nostri corsi è un’opportunità per riscattarsi» spiegano i professori, sottolineando che alcuni giovani arrivano da esperienze scolastiche. In questo contesto, la formazione professionale diventa un modo per ritrovare fiducia, rimettersi in gioco e scoprire capacità che magari non erano ancora emerse.

Dalla scuola allo stage

Il percorso assume ancora più valore quando gli studenti decidono di proseguire nella filiera formativa: dopo i primi tre anni, alcuni scelgono infatti di frequentare anche il quarto anno. Accanto alle lezioni e ai laboratori, un ruolo centrale è affidato allo stage. «L’ambito dello stage è un’opportunità per loro per ritrovare i propri talenti» viene sottolineato. Spesso, infatti, i ragazzi non riescono subito a riconoscere le proprie capacità: serve tempo, esperienza e un contesto capace di accompagnarli.

Talenti da coltivare

Esperienze come quella vissuta a Glocal aiutano proprio a rendere visibili questi talenti. Nel contatto con il pubblico, nella gestione del servizio e nel lavoro di squadra, gli studenti possono scoprire risorse personali che magari erano ancora nascoste. La partecipazione al festival diventa così molto più di un’attività pratica: è un passaggio di crescita, un’occasione per sperimentare autonomia e responsabilità, e un modo per guardare con più fiducia al futuro professionale.