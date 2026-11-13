Forza Italia Gallarate nomina Paolo Brufatto vicesegretario cittadino

Forza Italia si riorganizza a Gallarate in vista delle prossime elezioni amministrative. Il partito ha reso ufficiale l’ingresso di Paolo Brufatto come nuovo vicesegretario cittadino, che affiancherà nel ruolo il già riconfermato Donato Lozito.

La decisione punta a consolidare la presenza degli azzurri sul territorio e a preparare il movimento alle future sfide elettorali sia a livello locale sia nell’intera provincia di Varese.

La squadra e il lavoro sul programma

La nuova formazione della segreteria cittadina, guidata dal segretario Carlo Ceraldi, è già operativa nella definizione delle linee programmatiche. Per affrontare i diversi temi di interesse pubblico sono stati istituiti appositi gruppi di lavoro coordinati da Moreno Carù.

Un ruolo centrale nella strategia del partito sarà riservato anche alla comunicazione, con l’obiettivo di illustrare in modo chiaro ed efficace alla cittadinanza le proposte, le idee e i futuri candidati.

Il sostegno dei vertici provinciali

La nomina ha ricevuto il pieno appoggio dei rappresentanti provinciali del movimento, che hanno sottolineato l’importanza dell’esperienza maturata dalla sezione locale.

«Buon lavoro a Paolo, al segretario, ai componenti della segreteria, agli amministratori e a tutti i militanti che, sono sicuro, ci porteranno a ottenere ottimi risultati a Gallarate», ha dichiarato il segretario provinciale Simone Longhini.

Sulla stessa linea anche Rosario Tramontana, responsabile provinciale per gli enti locali: «In bocca al lupo agli amici gallaratesi, la cui esperienza e le cui competenze, messe al servizio del partito, saranno un prezioso valore aggiunto per raggiungere i traguardi amministrativi che ci siamo prefissati».