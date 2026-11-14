Forza Italia si rafforza a Gallarate: Paolo Brufatto nominato vicesegretario cittadino

Serrare le fila e allargare la squadra in vista delle prossime scadenze amministrative che attendono il territorio. A Gallarate, Forza Italia riorganizza il proprio assetto interno puntando su nuovi innesti e sulla capillarità dei tavoli programmatici, con l’obiettivo di radicare ulteriormente la proposta politica nella città e nell’intera provincia di Varese.

Nel solco di questo percorso di rafforzamento, la segreteria cittadina ha ufficializzato la nomina di Paolo Brufatto come nuovo vicesegretario, affiancando così il riconfermato Donato Lozito. Un assetto operativo che lavorerà a stretto contatto con il segretario Carlo Ceraldi per definire i punti cardine del programma elettorale. Sotto il coordinamento di Moreno Carù sono stati infatti attivati diversi gruppi di lavoro tematici, pensati per approfondire i nodi centrali dello sviluppo locale, accompagnati da una particolare attenzione riservata alla comunicazione per presentare idee, proposte e candidati alla cittadinanza.

Dalla segreteria provinciale arrivano parole di incoraggiamento per la nuova fase intrapresa dalla sezione gallaratese. «Buon lavoro a Paolo, al segretario, ai componenti della segreteria, agli amministratori e a tutti i militanti che sono sicuro ci porteranno ad avere ottimi risultati a Gallarate» dichiara il segretario provinciale Simone Longhini. Sulla stessa linea si muove il commento del responsabile provinciale per gli enti locali, Rosario Tramontana, che sottolinea il valore delle competenze messe in campo sul territorio: «In bocca al lupo agli amici gallaratesi la cui esperienza e le cui competenze, messe al servizio del partito, saranno un prezioso valore aggiunto per raggiungere i traguardi amministrativi che ci siamo prefissati».