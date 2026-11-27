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Fotografo ritrattista e digital creator della provincia di Varese, Giuliano Provino ha una lunga storia alle spalle: oltre ad organizzare workshop ed eventi fotografici ed essere attivo in varie iniziative culturali e collettive di Varese, ha partecipato due volte a “Dia sotto le stelle”, Festival Internazionale di Fotografia e Arti Multimediali organizzato a Busto Arsizio da Andreella Photo e considerato uno degli eventi foto-culturali più importanti d’Europa.

Il suo legame con la fotografia parte dai tempi delle elementari, quando grazie alla sua maestra, Betty Colombo, ha sviluppato una passione per gli scatti. Interesse che è stato rimandato per diverso tempo, ma che è stato inizialmente portato avanti attraverso il disegno. Con il digitale, per lui è arrivata la svolta, perché proprio grazie ai pixel, fotografare è diventato come disegnare, e il fotomontaggio lo strumento attraverso cui «realizzare l’impossibile».

Con la mostra “Cosa c’è sotto il lago di Varese”, che è stata ospitata prima alle Ville Ponti e poi a Cazzago Brabbia, tuttavia, decide di sperimentarsi e mettersi alla prova, per spostarsi dalla ritrattistica alla paesaggistica. Lo stesso libro, omonimo della mostra, diventa espressione di immagini che giocano con la fotografia e una post-produzione esagerata appositamente per creare un senso di assurdo. L’intento alla base, come descrive lo stesso Provino, è quello di alimentare la fantasia dello spettatore che, lasciandosi trasportare, viene spinto a domandarsi se anche nella realtà, sotto alla superficie, possa esserci qualcosa di simile.

La fotografia come strumento per raccontare storie

La connessione tra fotografia e immaginazione è uno dei punti fondamentali del lavoro quotidiano del fotografo, che fa del fotomontaggio la sua arte. Per metterla nel pratico, lui stesso racconta come abbia utilizzato le immagini del lago proponendo idee su cosa ci possa essere al suo interno. Questa domanda costante, abbinata sia a fatti reali sia a storie tramandate nei vari paesi che circondano il lago, porta alla costruzione di vere e proprie storie e leggende.

Il ruolo del pubblico, allo stesso modo, rappresenta occasione di costruzione di nuove storie, tanto che Provino stesso ha sottolineato come durante la mostra i presenti, rapiti dall’assurdità delle immagini, hanno raccontato storie riguardanti loro stessi, e vicende che possono essere considerate più assurde delle fotografie stesse.

Il libro nasce, perciò, dall’intento di abbinare ad ogni fotografia la storia corrispondente e, a differenza del lavoro sui ritratti dove la modifica creativa si applica tenendo conto del soggetto e del viso, il paesaggio diventa uno strumento di fusione tra uno scorcio di realtà e l’immaginazione dell’autore. Così, nascono lavori che creano uno specchio: al di sopra della superficie sta il reale, quello che non è nascosto ai nostri occhi, mentre al di sotto si aprono le possibilità, ed è la mente a dover vedere.

Ad esempio, l’autore racconta delle voci sulla presenza di una Fiat 500 gialla in fondo al lago, che secondo la leggenda apparteneva ad un innamorato che – in un giorno in cui il lago era ghiacciato – volendo andare dalla sua amata dall’altra parte, decise (invano) di tentare la traversata con l’auto. Oppure, partendo da un fatto reale come la gru coronata fuggita dallo Zoo di Varese, l’idea che l’animale in realtà cercasse una corona affondata.

Il lago di Varese e l’importanza del territorio

La scelta del soggetto della mostra, il lago di Varese, è stata dettata dal puro affetto e senso di mancanza provati dall’autore. Avendo vissuto a Lecco per diverso tempo, il suo ritorno lo ha riportato in quella che considera come la sua vera e propria casa, così come mette in luce: «Il lago mi ha aiutato, e so che ha aiutato anche altre persone». Il puro gesto di andare e fotografare il posto, in tutte le sue sfaccettature, diventa per lui un modo per staccarsi e fuggire dalla realtà.

Oltre a questo, l’invito che pone il fotografo è quello di vivere il lago, ma non solo da un punto di vista turistico, perché il lago può diventare anche sinonimo di romanticismo, di esaltazione e, come descritto più volte, di immaginazione.

Ed è proprio questo legame con il territorio a definire i luoghi dove stanno venendo presentati questi fotomontaggi, perché il tentativo diventa quello di “girare intorno al lago”, con la volontà di coinvolgere sempre di più un pubblico giovanile, in modo che siano le scuole stesse a partecipare all’iniziativa, e lasciare che i ragazzi possano avvicinarsi ancora di più al luogo e raccontare le loro storie.

L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore

Ad oggi ogni immagine presente online diventa oggetto della classica domanda: è reale o frutto dell’intelligenza artificiale? Nel settore della fotografia, la cosa diventa ancora più complessa, perché il suo utilizzo può destabilizzare lo spettatore, che non comprende cosa sia reale e cosa no.

La riflessione di Provini si sposta su questi temi proprio perché, lavorando quotidianamente con l’assurdo e l’immaginazione, parla dell’intelligenza artificiale come uno strumento che si può utilizzare, ma con le dovute precauzioni, perché bisogna sapere come sfruttarla e non farci sfruttare. L’idea alla base è quella di un uso per “velocizzare” il lavoro, per cui se la modifica di un’immagine in precedenza richiedeva molti più passaggi, ad oggi si ha più rapidità nel lavoro.

Il pubblico, come conferma, rimane però destabilizzato dalla cosa. Questo perché si accorge della presenza dell’AI nelle immagini, tuttavia non ha idea di cosa ci sia, di preciso, di reale o no. In particolare, l’autore sottolinea come ci siano persone che gli chiedano se foto fatte in precedenza rispetto all’avvento di questa tecnologia, e quindi usando photoshop, siano invece fatte dall’AI stessa.

Un progetto futuro a tema “floreale”

Per quanto riguarda il futuro, Provino è già pronto per guardare oltre. Se questo lavoro sul lago di Varese avrà altri appuntamenti di presentazione, il progetto in sé è comunque concluso con il libro. Il futuro, come ci anticipa lui stesso, proporrà un progetto intitolato “La nuova era” e che coinvolgerà anche Nicola Puricelli, venditore di fiori premiato come miglior fiorista d’Italia nel 2022.

Il progetto, iniziato nel 2019 ma interrotto a causa del Covid-19, coinvolge modelle i cui abiti sono stati ricoperti da composizioni floreali, in modo che andassero a coprire i grandi marchi di abbigliamento. La volontà è quella di riprendere le immagini scattate in quell’anno, per animarle attraverso l’intelligenza artificiale.