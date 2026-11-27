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Decine di scatole di cartone, volti di donne, uomini e bambini, mani aperte per dire basta alla violenza. E al centro uno spazio vuoto, simbolo dell’assenza di chi non c’è più. È l’installazione artistica di Isabel Lima ospitata per dieci giorni alla Coop di Busto Arsizio, in centro città, per invitare cittadini e visitatori a riflettere sul tema della violenza.

L’opera si presenta come una parete composta da decine di scatole di cartone impilate, che evocano l’immagine di un archivio umano, di traslochi forzati o di vite messe da parte. Su molti degli imballaggi compare la scritta “FRAGILE”, un richiamo alla vulnerabilità della vita umana di fronte alla violenza.

All’interno delle scatole trovano spazio fotografie in bianco e nero e a colori. Nei ritratti monocromatici, donne, uomini e bambini alzano una mano aperta verso l’osservatore. Un gesto universale di difesa, ma anche di solidarietà e di partecipazione, che trasforma il dolore in una presa di posizione collettiva.

Accanto a queste immagini, i ritratti a colori restituiscono identità e quotidianità alle vittime, ricordando come dietro i numeri e le notizie di cronaca ci siano persone, storie, affetti e vite.

Una scatola vuota per ricordare chi non c’è più

Al centro della composizione si apre una scatola vuota. Uno spazio privo di immagini che interrompe la sequenza dei volti e invita lo spettatore a fermarsi. È il cuore simbolico dell’installazione: rappresenta il vuoto incolmabile lasciato da chi ha perso la vita a causa della violenza, ma è anche un invito a interrogarsi sulle proprie responsabilità e sul contributo che ciascuno può dare per contrastarla.

La scelta di portare l’opera all’interno di un supermercato inserisce il linguaggio dell’arte in un luogo della quotidianità, offrendo un’occasione di riflessione anche a chi non frequenta abitualmente mostre e spazi espositivi.

Chi è Isabel Lima

Nata a Belo Horizonte, in Brasile, Isabel Lima si è laureata in comunicazione visiva nel 1982 e ha sviluppato gran parte del proprio percorso artistico in Italia. Specializzata nella fotografia di ritratto, ha esposto in numerose mostre personali in Italia e all’estero. Le sue opere fanno parte anche delle collezioni dell’Archivio Fotografico Italiano.

È autrice della fotografia di copertina di “Anime salve”, l’ultimo album di Fabrizio De André, che firmò anche la prefazione di un suo libro fotografico. Da sempre attenta alla condizione umana, nel 2025 ha presentato a Materia Spazio Libero, a Castronno, la mostra “AMAASO”, dedicata all’infanzia in Uganda.