“Frammenti di luce”, a Tradate una mostra fotografica tra paesaggi, natura e riflessi
A Villa Truffini cinque sguardi diversi per raccontare la bellezza della realtà che ci circonda. Paesaggi, natura, riflessi e colori del teatro si incontrano in “Frammenti di luce”, la mostra che sabato 21 e domenica 22 novembre porterà a Tradate le opere di cinque fotografi, ciascuno con un proprio linguaggio e una personale interpretazione della fotografia.
L’esposizione riunisce cinque fotografi, ciascuno con un proprio percorso e una particolare sensibilità artistica, dando vita a un racconto per immagini che attraversa ambienti, atmosfere e suggestioni differenti.
Tra i protagonisti ci sono Wilma Cavazzini e Dora Maria De Rosa, che propongono fotografie di carattere paesaggistico, accompagnando il visitatore alla scoperta della bellezza degli ambienti naturali attraverso la composizione e la ricerca della luce. Gianpietro Toniolo presenta invece “Riflessi”, un percorso fotografico che gioca con immagini e rifrazioni, mentre Mauro Limido dedica i propri scatti alla fotografia naturalistica. Completa il gruppo Domenico Semeraro con “Colori del Teatro”, un lavoro che porta in mostra le atmosfere e le suggestioni del mondo teatrale.
La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Tradate nell’ambito dell’iniziativa “Valorizziamo il nostro territorio”, si può visitare a Villa Truffini, in corso Bernacchi 2 sabato 21 e domenica 22 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero
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