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Il reato di adulterio, che puniva solo le donne con fino a un anno e mezzo di reclusione. Il matrimonio riparatore, che permetteva a chi violentava una donna di evitare il carcere sposandola, finché nel 1965 Franca Viola disse no. Il delitto d’onore. La patria potestà, per cui solo il padre poteva decidere legalmente. Francesca Giannone è partita da questo elenco per spiegare perché i suoi anni Sessanta sono “in bianco e nero”, come dice il titolo del suo nuovo libro.

L’autrice de “La portalettere” e di “Domani, domani” ha presentato giovedì sera in Sala Montanari a Varese, nell’ambito del cartellone di BookCity Milano, il suo terzo romanzo “Gli anni in bianco e nero”, in dialogo con la giornalista di VareseNews Stefania Radman.

Un decennio colorato solo a metà

Il romanzo segue quattro sorelle di un paese del Salento dal 1963 alla fine del decennio. Gli anni dei Beatles, della minigonna, delle lotte operaie e studentesche, sono messi in discussione dall’autrice: «Quegli anni per le donne erano tutt’altro che colorati: erano ancora in bianco e nero – ha detto – Quante volte abbiamo romanticizzato gli anni Sessanta? Io stessa, prima di studiarli a fondo, avevo detto “avrei voluto avere vent’anni negli anni Sessanta”». Poi ha rivolto la domanda alla sala: «Ma vi piacerebbe vivere negli anni Sessanta da donne? Io non tornerei mai indietro, sono contenta di vivere nel 2026, anche se il percorso per l’ottenimento di certi diritti non è ancora concluso, tutt’altro».

Quattro sorelle e un cinema vietato

Maria, la maggiore, ha 22 anni all’inizio del romanzo e vuole una vita che «dal di fuori potrebbe sembrare ordinaria»: la sartoria di famiglia e il fidanzato di sempre. Giovanna è la ribelle. Il nome è un omaggio alla Jo di “Piccole donne”, e per prima in paese indossa la minigonna: nel 1965 va a Milano a un concerto dei Beatles, torna convinta che anche loro debbano cucirsene una e a Maria, che le dice «ma che sei matta?», risponde di no, e se ne va in giro con il nuovo capo alla moda. Tra le quattro sorelle Ada, ha spiegato Giannone, è diventata in questi mesi di incontri con i lettori una delle più amate: «È quella che non vedi arrivare, però arriva. Timida, di poche parole, ma che però ne legge tante: legge ad alta voce Jane Austen alle sorelle e custodisce un segreto che in quegli anni potevano costarle molto caro».

La più piccola, Mimì, ha 13 anni e fa da voce narrante. Il padre ha vietato il cinema alle figlie, e lei si intrufola di nascosto nella cabina di proiezione del cinema del paese: il primo film che vede è “La dolce vita”: «Da quel giorno il cinema diventa un’ossessione, e ogni commissione è un pretesto per sgattaiolare in sala».

La sartoria, il luogo dove le donne potevano parlarsi

Molte scene si svolgono in sartoria, un luogo che Giannone conosce bene, perché da bambina passava ore seduta per terra nel laboratorio di una zia. «Le sartorie dei paesi erano luoghi in cui le donne potevano veramente stare tra di loro e parlarsi», ha raccontato. Poi arrivano i grandi magazzini, che iniziano a mettere in crisi quel mondo. Nel romanzo c’è anche una zia che ospita in casa un gruppo di donne che si confidano, un’anticipazione dei gruppi di autocoscienza degli anni Settanta. «Sentirsi capiti, sentirsi visti: secondo me è il bisogno primario di tutti gli esseri umani». Alla domanda se oggi, con tanta comunicazione, quegli spazi esistano ancora, ha risposto con ottimismo: «Nonostante il progresso tecnologico, i bisogni umani restano sempre quelli».

Dal cassetto del lockdown alla serie tv

Giannone ha ripercorso anche la nascita del suo primo romanzo, che si svolge tra gli anni Trenta e i primi anni Cinquanta ed è ispirato alla storia della sua bisnonna. Tutto è cominciato nel marzo 2020. Il Covid le aveva fatto perdere il lavoro e l’aveva messa in cassa integrazione, e il lockdown l’aveva riportata a vivere dai genitori. In quelle settimane, come molti, lei e la madre si sono messe a fare le pulizie di primavera. Aprendo un cassetto di famiglia che non veniva toccato da decenni, ha trovato il biglietto da visita di Anna Lavena [grafia da verificare], insieme a lettere, cartoline, documenti e fotografie. «Ho passato il lockdown in compagnia di Anna», ha raccontato. Si è messa subito a ricostruire la sua vita e ha iniziato a scrivere.

La prima portalettere d’Italia

La scoperta più importante è arrivata dalle ricerche. In famiglia nessuno sapeva che Anna fosse stata una portalettere, tanto meno la prima: l’ha scoperto l’autrice, cercando negli archivi. Prima di lei, ha spiegato, non c’erano state portalettere donne in Italia. «Quando oggi vedo delle postine in giro mi viene da sorridere dentro», ha detto, perché si chiede se sappiano che quasi un secolo fa una donna ha fatto un lavoro considerato da uomini.

Anna, ha ricordato, è morta senza che nessuno le riconoscesse quel primato: «Nessuno le aveva mai reso merito». Anche per questo Giannone aspettava da tempo un gesto del paese, a tre anni dall’uscita del romanzo. Il 10 agosto a Lizzanello, vicino all’ufficio postale, è stata inaugurata una targa in suo ricordo, con l’autrice, la madre e i fratelli di lei, nipoti di Anna. «Mi è scesa una lacrima, ma ho pensato a lei, non a me. Era per dire: visto, ce l’abbiamo fatta».

Nel romanzo c’è anche una «casa per le donne», che Giannone ha precisato essere un’invenzione narrativa, una cornice per ciò che Anna faceva ogni giorno: aiutava donne in difficoltà, come vedove di guerra rimaste senza sostentamento, ragazze abbandonate dopo una gravidanza, vittime di violenza e abusi. Aveva intuito, secondo l’autrice, che la solidarietà tra donne può salvare la vita, circa quarant’anni prima che le case per le donne diventassero una realtà.

“La portalettere” è stato tradotto in 45 lingue ed è stato pubblicato quasi a un milione di copie vendute. E tra pochi giorni inizieranno le riprese della serie tv tratta dal suo primo romanzo, in uscita nell’autunno del prossimo anno. Lei segue il lavoro come supervisore, ma non ha potuto dire altro se non: «Se avete amato “La portalettere”, vi piacerà tantissimo».

Il prossimo libro

Del prossimo romanzo ha detto soltanto che «Sarà qualcosa di diverso: voglio scrivere il libro che mi piacerebbe leggere sul tema che ho scelto. Ho cercato in libreria ma non l’ho trovato, mentre sullo stesso argomento ho trovato dei film» anche se non esclude di tornare in futuro alle sorelle Elia.