Una delle voci più seguite della narrativa italiana contemporanea fa tappa a Varese nell’ambito del cartellone di BookCity Milano”. Giovedì 26 novembre alle 19, in Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1, Francesca Giannone sarà protagonista di un incontro in città moderato dalla giornalista di VareseNews Stefania Radman, per ripercorrere i temi e le atmosfere del suo romanzo ambientato tra le trasformazioni dell’Italia degli anni Sessanta.

Al centro del racconto ci sono le vicende di quattro sorelle cresciute all’interno di una famiglia tradizionale del Salento, in un momento storico in cui il Paese cambia passo e mette in discussione abitudini, ruoli e gerarchie consolidate. Il racconto segue la loro personale rivoluzione – interpretata da ogni sorella in un modo diverso – fatta di desideri, scelte individuali e ricerca di autonomia in un contesto segnato da regole rigide e dal confronto continuo con la modernità.

Dopo aver conquistato un vastissimo pubblico con “La portalettere” – uno dei maggiori casi editoriali italiani degli ultimi anni, che ha raggiunto le 630.000 copie vendute in Italia: è stato il romanzo italiano più venduto sia nel 2023 che nel 2024, diventando premio Bancarella nel 2023, ed è stato tradotto e pubblicato in 41 Paesi – e con il suo secondo volume “Domani, domani”, Francesca Giannone porta così a Varese una storia che intreccia memoria familiare e grandi cambiamenti della società, offrendo ai lettori l’occasione di ascoltare dal vivo l’autrice e approfondire il senso di una stagione decisiva per l’emancipazione e la vita quotidiana.

L’appuntamento rientra nel programma varesino collegato a “BookCity Milano” e si inserisce nella serata di giovedì 26 novembre in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1 a Varese.