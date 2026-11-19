«Quando l’ho proposta tutti in ufficio hanno sgranato gli occhi».

Francesca Moja, originaria di Gallarate e oggi a Lisbona, racconta con un pizzico di ironia lo stupore con cui, nel Paese iberico, è stata accolta la sua proposta di installare una “panchina rossa”.

La panchina color rosso acceso è diventata in Italia un simbolo riconosciuto e riconoscibile, che richiama la lotta alla violenza contro le donne e può diventare veicolo di concrete informazioni, con il richiamo al numero 1522 o ad associazioni locali. Fuori d’Italia, però, è uno strumento poco se non per nulla noto.

A Lisbona la prima panchina rossa verrà svelata il 27 novembre prossimo a Belém, il quartiere lungo il fiume Tago noto anche come località turistica.

Iniziativa lanciata dal municipio (fregueisa) di Belém, unità amministrativa di secondo livello della città capitale: l’idea è di Francesca Moja, che oggi lavora proprio al municipio. (nella foto di apertura: Moja insieme al presidente da Junta de Freguesia de Belém – sindaco del municipio – João Carvalhosa)

Partita nove anni fa, a 33 anni, Moja è approdata a Lisbona insieme al marito e alle due figlie ancora piccole. Un Paese diverso, una lingua nuova da scoprire: «In Italia insegnavo italiano agli stranieri e inglese nelle scuole, a Lisbona ho imparato il portoghese, ho fatto la guida turistica per italiani». Da quattro anni e mezzo è approdata al municipio di Belém, «nel settore Ação Social, mi occupo di tante attività diverse per la popolazione».

Nel frattempo ha creato anche un gruppo WhatsApp, International Girls, per mettere in contatto italiane e straniere che vivono a Lisbona: da strumento di contatto è diventata una rete internazionale di oltre 300 donne, uno spazio di incontro, amicizia, sostegno reciproco e condivisione, non solo limitata alla dimensione online.

Nel suo lavoro alla junta de fregueisa de Belém ha appunto lanciato anche l’idea della panchina rossa, in collegamento con Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne.

«Credo che i diritti delle donne non abbiano confini. Ho voluto portare questo progetto dall’Italia a Lisbona perché la lotta contro la violenza deve essere una responsabilità di tutti, indipendentemente dal Paese in cui viviamo. Se anche una sola iniziativa può contribuire a far riflettere, sensibilizzare e cambiare una mentalità, allora vale la pena impegnarsi affinché quel messaggio arrivi il più lontano possibile».

Anche Isa Maggi, che ha voluto esprimere un ringraziamento ufficiale al sindaco di Belém João Carvalhosa per aver reso possibile il progetto e favorito l’apertura di uncanale di collaborazione istituzionale: «Un ringraziamento particolare va a Francesca Moja per la sensibilità, la disponibilità e l’impegno dimostrati nel rendere possibile questa iniziativa e, soprattutto, per aver favorito l’apertura di un importante canale di collaborazione istituzionale» ha scritto nella lettera Maggi. «Ritengo che il valore di questa esperienza vada ben oltre il significato simbolico della Panchina Rossa. Essa rappresenta l’avvio di un dialogo e di un percorso condiviso tra territori, istituzioni e comunità, nella convinzione che la parità di genere, la prevenzione della violenza e la promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla piena dignità delle persone siano responsabilità comuni e priorità irrinunciabili».

La panchina rossa di Belém a Lisbona: un segno dentro al quartiere e tra gli abitanti

Moja ha “importato” in Portogallo anche le “Mamme in cerchio”, esperienza nata ad Azzate, e che qui ha ribattezzato “roda das mães”

La panchina rossa sarà inaugurata venerdì 27 novembre, alle 14.30, sulla Avenida das Descobertas, nel quartiere Restelo di Belém, Lisbona, di fronte alla Escola Secundária do Restelo.

«Inizialmente si era parlato di mettere la panchina vicino al fiume Tago, in una zona che è prevalentemente turistica» racconta ancora Francesca. «Alla fine però l’abbiamo prevista vicino alla grande scuola superiore che serve il quartiere». Per la precisione tra l’ingresso e la via che ragazzi e ragazze fanno per raggiungere la zona commerciale con bar e immancabile McDonald’s.

Forse la panchina rossa nei dintorni della celebre Torre di Belém, del monastero dos Jerónimos o dell’iconico monumento alle scoperte sarebbe stato notato dagli italiani o da qualche turista, ma avrebbe interrogato meno il tessuto sociale degli abitanti della zona. «In Portogallo ci sono tantissimi femminicidi, ma le donne stanno spesso zitte, le violenze rimangono chiuse tra le pareti di casa».

Anche in Portogallo la violenza di genere rappresenta un’emergenza. Secondo i dati dell’Observatório de Mulheres Assassinadas, curato dall’associazione femminista UMAR, nel 2025 sono state uccise 26 donne, in 22 casi vittime di femminicidio: 16 di questi delitti sono avvenuti nell’ambito di relazioni intime, spesso tra le mura domestiche.

Nei primi nove mesi del 2026, secondo i dati ufficiali della Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, 16 donne sono state uccise in episodi di violenza domestica, insieme a tre bambini e un uomo. Nello stesso periodo le autorità hanno registrato oltre 23.600 segnalazioni di violenza domestica. Sono numeri che confermano la persistenza di un problema strutturale, nel quale il contesto familiare e le relazioni affettive costituiscono spesso il luogo del pericolo.

Il segno pubblico della panchina rossa diventa dunque un elemento che interroga la società, un nuovo strumento dentro a una sensibilità crescente in Europa ma che ha bisogno di essere incentivata. All’inaugurazione «ci sarà l’associazione Apav [che si occupa di assistenza alle vittime di violenza, ndr] e i rappresentanti di diverse ambasciate, perché il territorio di Belém è sede di 52 ambasciate».