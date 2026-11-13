Francesco Acri: chi è l’amministratore delegato di Bliss

Francesco Acri, classe 1990, è fondatore e amministratore delegato di Bliss, società di Brand Advisory, costituita come S.r.l. nel 2025. Bliss lavora con amministratori, proprietà e consigli di amministrazione sulle decisioni strategiche sul brand, dall’impostazione della direzione fino alla sua realizzazione sul mercato.

Dalla fotografia di alta moda alla guida di una società che lavora con proprietà e consigli di amministrazione, il suo percorso racconta che cosa cambia quando a consigliare un’impresa è chi ha lavorato per anni sull’esecuzione.

Il percorso di un amministratore delegato partito dalle immagini e arrivato alle decisioni.

Il modello di business: chi imposta la direzione con il vertice ne risponde sul mercato

Il consulente tradizionale dice all’azienda che cosa fare, consegna un documento e chiude l’incarico. L’esecuzione passa alle strutture interne o a fornitori che non erano presenti quando la decisione è stata presa.

Acri ha costruito Bliss sulla scelta opposta. La società decide con il vertice e realizza quello che ha deciso. Un interlocutore riconoscibile per il cliente e una responsabilità chiara sul risultato.

Il percorso professionale di Francesco Acri

Dopo essersi occupato per anni della promozione dell’attività di famiglia, Acri si specializza come fotografo di alta moda e riceve, fin dai primi anni di lavoro, numerosi incarichi da realtà commerciali. La richiesta dei committenti di affidarsi direttamente a lui rende però evidente il limite del tempo individuale e lo spinge a costruire una squadra.

Durante le chiusure del 2020 lavora con i clienti che segue per sviluppare i loro canali digitali: cataloghi, ordini, prenotazioni. La squadra si allarga a competenze di sviluppo, pubblicità e analisi dei dati.

La sua impresa individuale cresce così fino a 1,1 milioni di euro di fatturato annuo, attirando le prime aziende e istituzioni. Nel 2025 Acri costituisce Bliss S.r.l.,

Dall’esecuzione alla guida di una società

Oggi Acri guida Bliss e lavora con proprietà e consigli di amministrazione sulle decisioni strategiche sul brand. Un Lavoro nel quale sono andate convogliandosi anni di lezioni apprese sul campo, coordinando una squadra: dove nascono le responsabilità e che cosa permette al lavoro di continuare quando cambiano le persone.

Un approccio che traspare dal modo in cui Bliss imposta il lavoro. La direzione si definisce insieme al vertice, criteri e responsabilità si stabiliscono prima di partire, e chi ha impostato una scelta ne segue la realizzazione fino al mercato. Sono le domande che Acri si è posto da quando i clienti volevano lui e il suo tempo non bastava più: chi decide, chi esegue e che cosa succede quando una sola persona non può più farsi carico di tutto.

Formazione e ambiti di studio

Nel lavoro sui clienti Acri osserva che il risultato di un investimento dipende dalla decisione che lo precede, più che dalla sua esecuzione. Per questo, per anni, accanto ai mandati, ha studiato strategia d’impresa, scienze cognitive applicate alle decisioni e valutazione del brand come asset economico. Il percorso è passato dal marketing al branding, fino all’advisory.

Che cosa fa Bliss: servizi e metodo

Bliss lavora su tre livelli. L’Advisory definisce con il vertice la direzione del brand. La Brand Governance la traduce in responsabilità precise, che restano anche quando cambiano le persone. Le Operations la portano sul mercato attraverso Bliss Studio, l’unità operativa di Bliss che lavora come agenzia di marketing per i clienti.

Prima di parlare di campagne si stabilisce se il limite è la comunicazione, l’offerta, il prezzo o l’organizzazione.

Le proposte si verificano con il Bliss Empirical Framework, il protocollo sviluppato sotto la guida di Acri: ipotesi e soglie di risultato fissate in anticipo, verifica sui dati dell’azienda, decisione finale al vertice del cliente.

Ogni mandato strategico si imposta con chi ha il potere di decidere. Per Acri il brand è una decisione d’impresa: da esso dipendono reputazione e valore dell’azienda. È per questo che Bliss non si limita a indicare la strada: la percorre insieme al cliente, dalla prima scelta fino al mercato, con responsabilità definite a ogni passaggio. Ciò che un solo professionista non riesce a seguire fino in fondo, una squadra con un metodo lo porta a termine.