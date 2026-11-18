

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla tutti i giorni alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

Francesco Bolzoni, classe ’89, è una storia di passione calcistica nata sui campi della provincia e sbocciata nei palcoscenici più importanti del professionismo. Il suo percorso inizia a San Colombano al Lambro, dove i primi passi da bambino introverso venivano incoraggiati dall’allenatore Ettore con le caramelle del bar dell’oratorio, prima di intuire le proprie doti e spiccare il volo verso il grande calcio. Nel 2002 l’ingresso nel settore giovanile dell’Inter grazie a Donato Troiano segna l’inizio di una scalata straordinaria sotto la guida di Roberto Samaden. La consacrazione arriva con la Primavera e soprattutto con Roberto Mancini, che si innamora del suo talento dopo un derby televisivo e lo lancia in prima squadra, regalandogli l’emozione indimenticabile dell’esordio in Champions League a San Siro a soli diciotto anni. Nell’ambiente nerazzurro, Bolzoni trova spazio in un gruppo straordinario guidato da campioni come Vieira e Stankovic e da tecnici come Mancini e Mourinho, capaci di trattare i giovani con un’incredibile umiltà. Chiusa la parentesi interista, la sua carriera prosegue in piazze calde e gloriose come Frosinone, Siena, Novara, Spezia e soprattutto Palermo, piazza a cui è rimasto legatissimo sia a livello umano che sportivo, e dove ha disputato la sua migliore stagione in Serie B sfiorando persino la tripletta contro la Juve Stabia.

Trasferitosi a Gallarate per amore, Bolzoni ha saputo reinventarsi dopo gli infortuni e la fine della carriera da calciatore, intraprendendo il percorso in panchina. Dopo i primi passi guidando i giovani e l’esperienza formativa a fianco di mister Sannino al Paradiso, si è cimentato nel settore giovanile della Pro Patria costruendo e forgiando la squadra che è andata a vincere il campionato nazionale Primavera 3. Chiamato al difficile salto in prima squadra tra i professionisti, ha vissuto sei mesi intensi e carichi di responsabilità culminati nella dolorosa retrocessione, un’esperienza formativa che ha fortificato il suo carattere. Oggi, sulla panchina della Castellanzese nel girone D di Serie D, sta raccogliendo soddisfazioni grazie alla fiducia della società e a un progetto basato su entusiasmo e programmazione. Tra i ricordi del cuore restano il mito calcistico di Paul Schols, l’emozione immortale di San Siro e la splendida vittoria per due a zero del Palermo nel derby contro il Milan, confermando come la sua vita sia rimasta indissolubilmente legata al campo, vissuto prima da centrocampista totale e oggi da allenatore ambizioso.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

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