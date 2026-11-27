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Esce a novembre 2026 per Interno4 Edizioni “Franco Baresi. La grande anima rossonera”, il nuovo libro firmato dalla redazione di ComunqueMilan con la prefazione dell’ex compagno di squadra Filippo Galli. Il volume segna l’avvio della nuova linea editoriale Milanismo (serie 168), dedicata alla narrativa sportiva a tinte rossonere.

Il ritratto del capitano tra cronaca e memoria

Attraverso interviste, aneddoti e ricostruzioni storiche, il testo ripercorre la parabola umana e professionale dello storico numero 6 del Milan, alternando i momenti di difficoltà personale — dall’infanzia segnata dalla perdita dei genitori fino alla grave infezione superata a vent’anni — alle stagioni sportive vissute con la maglia rossonera e con la Nazionale, inclusa la finale mondiale del 1994.

Oltre alla prefazione di Filippo Galli, la raccolta (216 pagine, prezzo di copertina 14 euro) include i contributi di diversi giornalisti, autori e appassionati, tra cui Giuseppe Pastore, Andrea Saronni, Antonio Carioti, Diego Antonelli, Paolo Madeddu, Roberto Bertoglio, Nicholas David Altea, Max Bondino, Hap Collins, Conte Fiele, Ilaria Mainardi, Giuseppe Toscano, Matteo Pedrini, Andrea Mazzitelli, DJ Marco Rigamonti, Gabriele Rocchi, Marco Maioli, Elena Zanzi, Davide D’Addato, Monica Ferrari e Leonardo Pinto.

Gli appuntamenti a Milano e la collana Milanismo

Il libro verrà presentato al pubblico in due incontri a Milano, entrambi a ingresso libero:

Martedì 1 dicembre 2026 alle 18.30: presso l’Offside Sports, con la partecipazione di Roberto Bertoglio.

Sabato 12 dicembre 2026 alle 18.30: presso Rob De Matt (via Annibale Butti 18), dove interverranno la redazione di ComunqueMilan, Filippo Galli e, in chiusura, Roberto Bertoglio.

Nata nel 2012 dall’iniziativa di tre giornalisti e un autore televisivo, ComunqueMilan è una comunità online attiva su diverse piattaforme social che ha già pubblicato per Interno4 titoli come On Fire, Sweet Home San Siro, Facce da Milan e Giorni da Milan. Proprio le nuove edizioni di questi ultimi due volumi affiancano la biografia su Baresi nella nuova collana Milanismo, che comprende anche Sweet Home San Siro, Il giorno di Hateley di Paolo Pasi e La memoria lieve del calcio di Nils Liedholm e Sebastiano Catte.