Frassinetti agli Stati generali della scuola digitale di Varese: “Il taglio al potenziamento dei docenti probabilmente non ci sarà”

Più che tagli ai docenti, una riduzione del potenziamento che con ogni probabilità non arriverà in fondo. È la posizione espressa da Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito, a margine della sua partecipazione agli Stati generali della scuola digitale. La decima edizione è in corso a Varese, negli spazi congressuali di Ville Ponti.

«I tagli ai docenti intanto non sono tagli ai docenti», ha detto Frassinetti al suo arrivo a Villa Andrea Ponti. «C’è stata una proposta, nella legge di bilancio, di ridurre il potenziamento, quindi nessuna cattedra sarebbe stata tagliata. Ma per fortuna mi sembra che ci siano delle interlocuzioni sindacali ad alto livello e che probabilmente questo taglio non ci sarà».

Il riferimento è alla norma del disegno di legge di bilancio 2027, ora all’esame del Parlamento. Riduce di circa 5mila posti l’organico di potenziamento dei docenti (4.925 secondo i calcoli della Gilda degli insegnanti) e di circa 2mila quello del personale Ata. Contro la misura i sindacati della scuola hanno protestato in modo unitario. I docenti di potenziamento sono stati introdotti dalla legge 107 del 2015 e oltre alle attività di ampliamento dell’offerta formativa vengono spesso impiegati dalle scuole per coprire le assenze dei colleghi.

Gli allarmi bomba: «Decide la prefettura»

Frassinetti ha parlato anche dell’ondata di falsi allarmi bomba che negli ultimi giorni ha colpito centinaia di istituti in tutta Italia, Lombardia compresa, con email e telefonate anonime che hanno portato a numerose evacuazioni. «Sono eventi che ci hanno lasciato tutti un po’ spiazzati, perché è la prima volta che accade», ha detto. «Adesso però la premier Meloni ha riunito i preposti alla cybersicurezza e, da un punto di vista politico, anche i vertici delle opposizioni. Abbiamo dato la linea che non bisogna farsi spaventare e sconvolgere l’esistenza da questo tipo di iniziative».

La novità riguarda chi deciderà se evacuare: «Sarà la prefettura, anche a supporto dei presidi, che non possono avere una responsabilità così grande sulle loro spalle, a decidere di volta in volta insieme alla scuola se il caso è davvero degno di un’evacuazione oppure no».

Sulle occupazioni studentesche il sottosegretario è stato breve: «È la libertà politica di protesta, c’è sempre stata, ma non incide sulla nostra attività per procedere nei percorsi di formazione sull’intelligenza artificiale».

L’intelligenza artificiale in classe

Il tema degli Stati generali è stato al centro della prima parte del suo intervento. «La scuola italiana sta andando verso il futuro, dando agli studenti e alle studentesse l’opportunità di avere un approccio con le nuove strumentazioni digitali, in primis l’intelligenza artificiale», ha spiegato Frassinetti. Tra le iniziative ha citato i laboratori intensivi e la costruzione di strumenti da parte degli studenti («Abbiamo visto passare un robot un minuto fa»). Ha ricordato anche i «cospicui fondi» per la formazione dei docenti, «che devono guidare questo processo di trasformazione, complesso ma necessario».

Fra le scelte rivendicate c’è l’informatica già alla scuola primaria, «perché già da bambini bisogna abituarsi a queste strumentazioni, che sembrano semplici ma in realtà sono sofisticate». Il problema, secondo Frassinetti, è il tempo: «La velocità è una delle caratteristiche dell’intelligenza artificiale: quando uno pensava di cominciare a comprenderla, eravamo già oltre». E poi la sfida principale: «Che non ci sia mai una sostituzione della mente umana da parte dell’intelligenza artificiale, ma che rimanga sempre uno strumento di supporto».