Il nuovo M-346 delle Frecce Tricolori sarà presentato ufficialmente la prossima settimana nello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore. Un nuovo appuntamento per il velivolo destinato a sostituire gli storici MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale, dopo il primo volo di collaudo effettuato lo scorso 29 ottobre proprio dalla pista di Venegono.

L’aereo, costruito nello stabilimento varesino di Leonardo, rappresenta il futuro delle Frecce Tricolori, che nei prossimi anni passeranno progressivamente al nuovo modello dopo oltre quarant’anni di esibizioni con gli MB-339.

Un nuovo comandante per le Frecce Tricolori

La presentazione arriva proprio nei giorni del cambio al vertice della Pattuglia. Mercoledì 18 novembre il tenente colonnello Pierluigi Raspa ha assunto il comando del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, prendendo il posto di Franco Paolo Marocco. Raspa è il ventisettesimo comandante delle Frecce Tricolori dalla loro costituzione, nel 1961, e sarà chiamato a guidare anche la fase di passaggio al nuovo aereo.

Una transizione che segnerà la fine di un’epoca per la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Gli MB-339, prodotti dall’allora Aermacchi ed entrati in servizio nel 1982 al posto dei Fiat G.91, hanno accompagnato per oltre quattro decenni le esibizioni delle Frecce Tricolori in Italia e nel mondo.

Quindici nuovi aerei, le prime consegne nel 2027

Il programma prevede la fornitura di 15 M-346 all’Aeronautica Militare: dieci destinati alla formazione acrobatica, uno al comandante e quattro di riserva.

I primi esemplari dovrebbero essere consegnati nella primavera del 2027, ma il passaggio ai nuovi velivoli sarà graduale. La prossima stagione delle Frecce Tricolori si svolgerà ancora con gli MB-339 e soltanto successivamente inizierà l’addestramento dei piloti sugli M-346. Il trasferimento alla base di Rivolto del Friuli, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avverrà progressivamente nell’arco di circa un anno e mezzo.

Il nuovo M-346 nasce a Venegono

(Foto da video di Daniele Savini)

Il nuovo aereo rappresenta un importante salto tecnologico rispetto al suo predecessore. L’M-346 è un addestratore avanzato, bimotore e biposto, progettato per la formazione dei piloti destinati ai velivoli militari di ultima generazione. È dotato di avionica digitale e di un sistema di controllo del volo fly-by-wire, che permette di gestire elettronicamente i comandi del velivolo.

Per le Frecce Tricolori è stata prevista anche una nuova livrea, disegnata da Pininfarina e presentata nel settembre 2024 alla base aerea di Istrana, con un’impostazione grafica che rinnova l’immagine della Pattuglia mantenendo i colori della tradizione.

Il legame tra Venegono e le Frecce Tricolori ha radici lontane. Proprio negli stabilimenti dell’allora Aermacchi vennero realizzati gli MB-339 che dal 1982 accompagnano le esibizioni della Pattuglia. A più di quarant’anni di distanza, sarà ancora il territorio varesino a dare origine agli aerei destinati a raccoglierne l’eredità.