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Orgoglio ed emozione per un risultato importante che ha visto lavorare insieme Leonardo e l’Aeronautica militare, i progettisti e le maestranze, tecnologie avanzatissime e la cura quasi artigianale dei dettagli. Tante le sfumature sottolineate sul palco durante la presentazione del nuovo M-346 dopo l’emozionante roll-up per stampa e autorità nei cieli di Venegono.

Per la presentazione del nuovo velivolo destinato a sostituire gli MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale dopo oltre quarant’anni di attività, si sono dati appuntamento intanti: numerose autorità civili e militari e i rappresentanti delle istituzioni tra i quali il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il senatore Alessandro Alfieri, il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, i consiglieri regionali Samuele Astuti, il presidente della Provincia Marco Magrini e i sindaci di Venegono Superiore e Inferiore, e la direttrice di Confindustra Silvia Pagani.

“Grande collaborazione con l’Aeronautica militare”

Stefano Bortoli, Managing Director della Divisione Aeronautica di Leonardo, ha sottolineato il percorso di collaborazione con l’Aeronautica Militare e le prospettive aperte dal nuovo progetto: «Attraverso le sue scelte, l’Aeronautica Militare ci ha accompagnato negli anni in un percorso che ha visto l’azienda crescere fino all’elevato livello di competitività e capacità che continua a contraddistinguerci. Quest’ultimo risultato testimonia inoltre un percorso di crescita del sistema M-346 in un momento significativo nella vita del programma che si trova oggi ben posizionato di fronte a nuove importanti opportunità commerciali e di collaborazione industriale nel mondo, sia come addestratore e velivolo multiruolo, sia come aereo destinato a pattuglie acrobatiche”.

Francesco Macrì, presidente di Leonardo ha messo in evidenza il ruolo del territorio varesino in questa nuova tappa di Leonardo e delle Frecce Tricolori: «Oggi è un giorno speciale e sono molto orgoglioso di aver partecipato al primo roll-up del nuovo velivolo qui a Venegono, dove possiamo leggere una storia di sapere e competenze che prosegue da tanti anni. Non si può fare tutto in qualsiasi luogo, qui c’è il terreno adatto per far crescere questa storia industriale importante»

Mariani: “Un successo per Leonardo e per l’Italia”

A seguire è intervenuto Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, che ha evidenziato il valore del progetto per l’industria nazionale e per l’immagine dell’Italia nel mondo: «Questo programma rappresenta un grande successo per Leonardo e per l’Italia. La piena sinergia con l’Aeronautica Militare e con la Difesa ci ha consentito di arrivare a questo importante risultato che ben ci posiziona verso nuovi obiettivi. La rinnovata fiducia verso un velivolo di Leonardo destinato ancora una volta ad essere apprezzato in tutto il mondo anche per le sue doti acrobatiche, oltre che per il successo straordinario già ottenuto con diverse Forze Aeree nell’addestramento e per compiti operativi, ci riempie di orgoglio.

Dietro ogni aereo ci sono progettisti, ingegneri, tecnici, maestranze e filiere produttive. Ci sono investimenti in ricerca e sviluppo, conoscenze specialistiche e una cultura del lavoro che si tramanda e si rinnova. Perché il nuovo aereo delle Frecce Tricolori non racconta soltanto il futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ma quello di un’Italia che continua a trasformare eccellenza, competenze e visione industriale in un simbolo riconosciuto e ammirato nel mondo”.

Generale Conserva: “Un gioiello della tecnologia italiana”

A chiudere gli interventi istituzionali è stato il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare italiana, che ha espresso l’emozione per il passaggio al nuovo velivolo e per il futuro della Pattuglia Acrobatica Nazionale: «È una grande emozione vedere in volo questo gioiello della tecnologia italiana. Il passaggio di testimone dal glorioso MB-339 all’M-346 rappresenta il progresso che avanza, una sfida verso il futuro nel segno della continuità di quei valori che da sempre contraddistinguono le Frecce Tricolori. Il Tricolore che continueremo a portare nei cieli di tutto il mondo è il simbolo della nostra unità nazionale, della professionalità delle donne e degli uomini dell’Aeronautica Militare e della Difesa, ma anche dell’ingegno, della creatività e dell’eccellenza tecnologica e industriale del nostro Paese. Dietro ogni evoluzione delle Frecce Tricolori c’è un patrimonio straordinario di competenze, passione e professionalità che accomuna il personale dell’Aeronautica Militare e le maestranze dell’industria nazionale. Un patrimonio che affonda le proprie radici nella formazione, nell’addestramento e nella capacità di fare squadra. È questa stessa eccellenza che consente alla nostra Forza Armata, insieme alle altre Forze Armate, di assicurare quella capacità di difesa e deterrenza indispensabile per preservare il bene più prezioso della nostra società: la libertà e la democrazia». (foto e video di Thomas Massara)