Su un terreno di gioco al limite della praticabilità la Pro Patria pareggia 1-1 sul campo del Cittadella Modena. Nel secondo tempo, dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Camara, i bustocchi trovano la rete del definitivo equilibrio grazie a un colpo di testa di Maistrello.

Primo tempo

La prima frazione è condizionata dalle difficili condizioni del campo, ma la Pro Patria cerca fin dai primi minuti di rendersi pericolosa sfruttando soprattutto i calci piazzati. Al nono minuto Benedetti calcia una punizione dal limite, la barriera devia la traiettoria e il pallone esce di pochissimo. Quattro minuti più tardi è Cericola a provarci con un colpo di testa che però non inquadra lo specchio della porta. Al ventunesimo ancora Benedetti va alla battuta con un calcio di punizione insidioso, costringendo Boccaccini a rifugiarsi in calcio d’angolo. Senza altre occasioni di rilievo, le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa l’equilibrio si spezza a favore del Cittadella Modena. Al terzo minuto Teresi lascia partire una conclusione verso la porta, Maddalon non riesce a trattenere il pallone e Camara è il più lesto a ribadire in rete per l’1-0 dei padroni di casa. La risposta dei biancoblù passa per il tentativo di Barranco al ventesimo, sul quale si distende con efficacia il portiere Celenza. Il pareggio arriva quattro minuti dopo: al ventiquattresimo Maistrello svetta in area e disegna un’incornata precisissima dove l’estremo difensore di casa non può arrivare, fissando il risultato sull’1-1. Nel finale il Cittadella Modena prova a riportarsi avanti al trentasettesimo con una girata di Rizq che termina sull’esterno della rete. Non c’è più tempo per altre emozioni e al triplice fischio maturano un punto a testa.

CITTADELLA MODENA-PRO PATRIA 1-1 (0-0)

Reti: 48′ Camara (CIT), 69′ Maistrello (PPA)

Cittadella Modena (4-3-3): Celenza; Carretti, Boccaccini, Fort, Piermaria; Teresi; Mandelli, Dodaro (46′ Ercolani); Cericola (86′ Bertuzzi), Defrel (77′ Rizq), Camara (8′ Mezzadri Majani). A disposizione: Mantini, Sansò, De Dominicis, Amesano, Bonetti. Allenatore: Domizzi

Pro Patria (3-5-2): Maddalon; Mapelli, Arpino, Cannistrà; Benedetti, Gianola (57′ Mbengue), Morrone, Allasufi, Rossi (71′ Nanni); Forchignone (63′ Maistrello), Frattini (57′ Barranco). A disposizione: Gnonto, Verre, Bianchini, Aliata, Affronti. Allenatore: Zironelli.

Ammoniti: Benedetti (PPA)

Arbitro: Aureliano di Rossano; Collaboratori: Lendaro di Pordenone e Moschion di Gradisca d’Isonzo

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia 4-2; Cittadella Modena – Pro Patria 1-1; Crema – Solbiatese 0-0; Lentigione – Varesina 3-2; Oltrepò – Arconatese 1-0; Pontedera – Sant’Angelo 1-1; Pro Sesto – Pistoiese 1-1; Tropical Coriano – Casatese Merate 0-2; Varese – Correggese 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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