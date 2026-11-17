Quanti frontalieri vivono a Saltrio? E a Cremenaga, a Luino, a Malnate? Fino a oggi la risposta era una stima. Le statistiche svizzere contano i frontalieri per provincia o per fascia di confine, quelle italiane non li distinguono nei dati comunali. È una delle prime volte che questo numero si può vedere con precisione, paese per paese.

In 68 Comuni della provincia di Varese vivono 26.747 frontalieri, su 291.733 residenti. La percentuale più alta è a Clivio: 489 frontalieri su 1.968 abitanti, quasi uno su quattro. Il Comune con più frontalieri in assoluto è Varese, con 3.531.

Come abbiamo ricavato il dato

Il dato viene da una delibera della Giunta regionale lombarda, che distribuisce ai Comuni di frontiera i fondi legati al nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera.

L’allegato riporta solo importi in euro, ma le note spiegano che ognuno è una quota fissa moltiplicata per il numero di frontalieri residenti nel 2024. La quota, 1.395,31 euro per frontaliero, si ricava dagli importi stessi: dividendo ogni cifra per questo valore si ottiene sempre un numero intero. Come controprova, tutti i 68 Comuni varesini superano la soglia di frontalieri sui residenti prevista dalla delibera.

Dove vivono i frontalieri

In numeri assoluti la classifica segue le dimensioni dei Comuni. Dopo Varese (3.531) vengono Luino (2.308), Malnate (1.695), Lavena Ponte Tresa (1.306), Arcisate (1.265) e Viggiù (1.130).

La percentuale sui residenti racconta un’altra storia. In nove Comuni più di un abitante su cinque è frontaliero, in 36 più di uno su dieci. Il calcolo è fatto sul totale dei residenti, bambini e pensionati compresi: rispetto alla sola popolazione in età da lavoro, la quota sarebbe ancora più alta.

A Varese i frontalieri sono il 4,5% dei residenti, a Malnate il 10,2%, a Luino il 16,3%.

Anche gli importi danno la misura del fenomeno. Ai 68 Comuni varesini vanno in tutto 37,3 milioni di euro: 4,9 milioni a Varese, 3,2 a Luino, 2,4 a Malnate. Nell’intero allegato i frontalieri sono 58.163, tra le province di Como (30.142), Varese (26.747) e Sondrio (1.274).

Cosa manca nella mappa

La mappa non mostra tutti i frontalieri del Varesotto. Mostra quelli che vivono nei Comuni rientrati nel riparto, cioè dove superano la soglia del 3% dei residenti (4% sopra i 15mila abitanti).

I Comuni della provincia sono 136, quelli nell’allegato 68. Gli altri 68 non compaiono: tra questi ci sono Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Tradate. Non vuol dire che lì i frontalieri siano zero. Vuol dire che sono pochi rispetto alla popolazione, e che la delibera non dice quanti. Sulla mappa questi Comuni restano senza dato.

Il confronto con le statistiche svizzere dà un’idea di quanti ne manchino. Secondo l’Ufficio federale di statistica, l’ultimo dato disponibile conta circa 31.400 residenti in provincia di Varese che lavorano in Canton Ticino, come avevamo scritto a giugno. La delibera ne conta 26.747: all’appello ne mancano circa 4.650, il 15%.

Tra Valceresio e Ceresio, il territorio poroso

I Comuni con le percentuali più alte stanno quasi tutti nella stessa fascia: tra la Valceresio e il lago Ceresio, lungo il confine con il Mendrisiotto e con il Luganese. Clivio, Saltrio, Viggiù, Besano, Porto Ceresio, Cuasso al Monte, Brusimpiano. E poco più a ovest la Valle della Tresa, con Lavena Ponte Tresa, Cremenaga, Cadegliano-Viconago, Cugliate-Fabiasco e Marchirolo. Fa eccezione qualche piccolo Comune dell’Alto Luinese, come Tronzano Lago Maggiore, Dumenza e Agra.

È una questione di distanze. Da questi paesi le zone industriali di Stabio, Mendrisio o del Malcantone si raggiungono in pochi minuti. Gli undici Comuni della fascia tra Valceresio, Ceresio e Gaggiolo (Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio e Viggiù) contano insieme 7.739 frontalieri su 49.638 residenti, il 15,6%.

Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’Associazione dei Comuni di frontiera, lo chiama “territorio poroso”. Nel suo paese i frontalieri sono 1.306, il 23,1% dei residenti. In un’intervista a VareseNews aveva descritto il confine come una membrana più che un muro: lo attraversano ogni giorno persone, merci, capitali e cultura, in entrambe le direzioni. I frontalieri vanno a lavorare in Ticino, gli svizzeri vengono a fare la spesa in Italia, dove il cambio li favorisce.

Mastromarino aveva ricordato il Covid, quando la chiusura del confine aveva mostrato quanto i due lati dipendano l’uno dall’altro, anche per gli ospedali ticinesi. E aveva criticato la tassa sulla salute introdotta per i vecchi frontalieri pochi mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo fiscale, frutto di dieci anni di trattative. La sua proposta è pensare l’area tra Como, Varese, Lugano, Locarno e Bellinzona come un unico distretto: “O noi riusciamo a costruire politiche condivise per questo territorio, o rischiamo di soccombere”.

Non solo lavoro: la questione della mobilità

Sapere dove vivono i frontalieri non serve solo a contare stipendi e ristorni. Ogni mattina quelle persone si mettono in strada, e la mappa dice da dove partono.

I conteggi del Canton Ticino lo confermano ai valichi. Al Gaggiolo, secondo il rapporto sulla mobilità 2023, passano in media quasi 18mila veicoli al giorno nelle due direzioni.

Eppure molti di questi viaggi sono brevi. Lo studio presentato a Chiasso per il progetto Interreg SMILE, di cui abbiamo scritto pochi giorni fa, dice che oltre il 40% degli spostamenti più frequenti tra Varese, Como e Ticino è sotto i 10 chilometri. Verso il Ticino si contano circa 92mila transiti in un giorno feriale, e quasi la metà passa da quattro soli valichi. In auto viaggiano in media tra 1,1 e 1,3 persone. Il progetto coinvolge Canton Ticino, Provincia di Varese, Provincia e Comune di Como, e porterà entro il 2027 a un piano d’azione transfrontaliero per la mobilità leggera.

Anche il sondaggio di VareseNews “Come ti sposti?” aveva dato indicazioni simili. Tra i 46 frontalieri che avevano risposto, 24 usavano l’auto e 11 il treno. Il 65% impiegava più di 45 minuti per arrivare al lavoro, quasi un terzo più di un’ora. Il problema citato più spesso era il traffico, seguito dalla sicurezza stradale e dai ritardi dei treni. I risultati sono raccolti in questo articolo.

La mappa aggiunge un tassello a questo lavoro. Se a Saltrio o a Clivio quasi un residente su quattro va ogni giorno in Svizzera, linee di autobus, parcheggi di interscambio, piste ciclabili e orari dei treni si possono progettare partendo da numeri precisi, paese per paese.

Mastromarino ospite a Materia il 26 novembre

Di frontalieri, rapporti con la Svizzera e progetti di cooperazione si parlerà giovedì 26 novembre alle 21 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Castronno. Massimo Mastromarino, architetto e sindaco di Lavena Ponte Tresa, presenterà il suo libro “Sindaco di frontiera” nell’incontro “Storie di frontiera. Dieci anni di incontri, sfide e comunità”.

Racconterà dieci anni da amministratore in un Comune di confine e come una frontiera possa diventare un luogo di incontro più che una linea di separazione. L’ingresso è gratuito, con prenotazione su Eventbrite dalla pagina dell’evento. Per informazioni: materia@varesenews.it, 0332 873168 o 0332 873094.