Il frontalierato, la tenuta del sistema sanitario, il potere d’acquisto delle famiglie e la sicurezza sul lavoro.

Sono alcuni dei temi affrontati dalla segretaria generale nazionale della Cisl, Daniela Fumarola, intervenuta a Villa Gallia, a Como, al Consiglio generale della Cisl dei Laghi.

Ad accoglierla il segretario territoriale Daniele Magon, insieme ai componenti della segreteria Albino Gentile, Paola Gilardoni e Maurizio Cappello, e al segretario regionale Fabio Nava.

UNA TERRA DI CONFINE

Fumarola ha aperto il suo intervento proprio dalle peculiarità di una terra di confine, ricordando gli 80 mila frontalieri delle province di Como e Varese. «Sono persone che tengono insieme due economie e hanno diritto ad avere delle regole certe». Da qui la richiesta di accelerare sullo statuto dei lavoratori frontalieri, ancora fermo in bozza, e di ampliare le possibilità di telelavoro.

Particolarmente delicata la situazione della sanità: circa 5 mila professionisti italiani lavorano in Ticino, dove un infermiere può guadagnare fino al triplo rispetto all’Italia, mentre nel Comasco mancano almeno 500 operatori.

L’INDENNITÀ DEVE ESSEE PAGATA

L’indennità di confine promessa a settembre «deve essere pagata», ha sottolineato Fumarola, sollecitando anche assunzioni stabili e turni sostenibili. Sul fronte occupazionale, nonostante i segnali di ripresa del tessile comasco, preoccupa l’aumento degli inattivi, cresciuti di oltre 4 mila unità in un anno. «Chi ha un mestiere guarda oltre i confini e chi non ce l’ha resta ai margini».

Formazione, crescita dei salari legata alla produttività e contrattazione decentrata e sociale le risposte indicate. Anche il turismo deve garantire occupazione stabile, retribuzioni adeguate e sicurezza, senza trascurare l’emergenza abitativa.

l’intervento del segretario della Cisl dei laghi Daniele Magon nella sala convegni di Villa Gallia

SALARI ANCORA TROPPO BASSI

Proprio sulla sicurezza, la leader sindacale ha ricordato le quasi 12 mila denunce di infortunio e gli 11 morti sul lavoro registrati tra Como e Varese nei primi nove mesi dell’anno. Sul piano nazionale, Fumarola ha rivendicato l’accordo di San Martino sul salario minimo contrattuale, la cui firma definitiva è attesa per il 16 dicembre. «Il tema dei salari, della rappresentanza, degli orari li decidiamo tra le parti, non vogliamo che si decidano nelle stanze dei partiti».

CORRETTIVI SULLA MANOVRA

Sulla manovra ha chiesto correttivi per scuola e pensioni, ribadendo la distanza dalla scelta dello sciopero della Cgil. Nella relazione introduttiva Magon aveva richiamato le conseguenze delle guerre, il calo dell’occupazione manifatturiera e la crescita del lavoro povero. Alla vigilia del 25 novembre, spazio anche al contrasto della violenza sulle donne e alla necessità di rafforzare servizi e welfare. «Chi vive su un confine sa che i problemi non si fermano alla dogana, e neanche le soluzioni. La nostra forza è l’autonomia, la proposta, il coraggio», ha concluso Fumarola, che al termine del Consiglio ha visitato la mostra sugli infortuni sul lavoro allestita nella sede della Cisl dei Laghi.