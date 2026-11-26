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Nuovo intervento tecnico sulla funicolare del Sacro Monte di Varese. Con la determinazione dirigenziale n. 1620 del 17 novembre 2026, il Comune di Varese ha affidato alla società specializzata RVS S.r.l. di Torino il servizio di manutenzione straordinaria della centralina del freno dell’impianto che collega il Vellone a Santa Maria del Monte, per un importo complessivo di 49.239,27 euro Iva inclusa.

L’operazione rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria e ammodernamento da 439.200 euro, finanziato dalla Regione Lombardia attraverso la convenzione sottoscritta nell’ottobre 2025 tra Regione, Comune di Varese e Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese, con risorse ripartite sulle annualità 2025, 2026 e 2027.

Come ricostruito nella relazione tecnica predisposta nel settembre 2026 dal responsabile del progetto, l’architetto Gianluca Gardelli, la manutenzione del sistema frenante è stata individuata come primo intervento da attuare nell’ambito della programmazione condivisa con l’Agenzia del Tpl. Durante l’esercizio dell’impianto si erano infatti verificati trafilamenti di olio dalla centralina. L’appalto prevede quindi l’individuazione delle cause delle perdite, la riparazione del componente – anche mediante eventuale smontaggio e lavorazione nella sede dell’operatore – e le necessarie verifiche di funzionamento.

L’affidamento diretto è stato formalizzato attraverso la piattaforma telematica regionale Sintel, con un ribasso del 7,5% rispetto alla base d’asta di 43.632,50 euro oltre Iva, portando l’imponibile contrattuale a 40.360,06 euro. La spesa trova copertura nel bilancio comunale 2026 attraverso i fondi regionali vincolati.

Impianto fermo durante l’intervento

Nell’atto dirigenziale viene inoltre evidenziato che, durante le operazioni di smontaggio, revisione e manutenzione della centralina del freno, la funicolare non sarà funzionante. Prima dell’avvio delle attività, la società incaricata dovrà consegnare il proprio Documento di valutazione dei rischi aggiornato almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori e concordare con il direttore di esercizio del gestore dell’impianto – il raggruppamento temporaneo d’imprese Verticab S.c. a r.l. (Atm e Itb) – le modalità esecutive e le misure di prevenzione.

Il nuovo cantiere si inserisce in una sequenza di interventi che negli ultimi anni ha già interessato l’infrastruttura varesina, dopo la revisione ventennale finanziata dalla Regione e la successiva sostituzione della fune traente. Nei documenti di gara non vengono ancora indicate le date esatte di avvio e la durata effettiva dello stop al servizio, aspetti che dovranno essere definiti in accordo con la direzione di esercizio dell’impianto.