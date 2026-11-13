Funivia di Monteviasco, riparte sabato 14 novembre il servizio: conclusi i lavori di revisione

Torna finalmente operativo il collegamento tra Ponte di Piero e Monteviasco. A partire da domani, sabato 14 novembre, il servizio funiviario riprenderà regolarmente dopo uno stop durato oltre due mesi. L’annuncio da parte della sindaca di Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane.

«Si sono conclusi i lavori di revisione quinquennale obbligatori, realizzati dal Comune, e sono terminate le relative prove e controlli. Si comunica pertanto che il servizio funiviario riprenderà regolarmente da domani», spiega la sindaca.

«Sono invece ancora in corso i lavori alle stazioni che non comporteranno un fermo dell’impianto, se non in casi eccezionali e comunque della durata massima di qualche giorno», conclude la prima cittadina

L’impianto era chiuso al pubblico dallo scorso 31 agosto per le attività di manutenzione programmata. Inizialmente la riapertura era stata prevista dopo il 29 settembre, ma gli accertamenti effettuati nel corso delle verifiche avevano fatto emergere la necessità di revisionare alcuni componenti specifici, facendo slittare i tempi delle operazioni di diverse settimane.

Con il completamento degli interventi meccanici e il via libera arrivato al termine dei collaudi, le cabine tornano dunque a viaggiare a pieno regime. Restano invece ancora in corso alcune opere di sistemazione alle stazioni di partenza e arrivo: interventi che, tuttavia, come specificato non interferiranno con l’esercizio dell’impianto se non, eventualmente, per un periodo limitato.

La chiusura prolungata dell’impianto aveva creato più di un malumore fra i residenti e fra chi gestisce esercizi pubblici nel piccolo borgo aggrappato alla montagna che senza funivia è raggiungibile solo a piedi in un’ora di salita, critiche a cui la stessa sindaca aveva dato una risposta pubblica.