Un viaggio tra amore, passione, dolore e rinascita, attraverso le parole di una delle più importanti scrittrici del Novecento. Domenica 22 novembre, alle ore 16, il Salone Estense di Varese, in via Luigi Sacco 5, ospiterà “Fuochi”, spettacolo teatrale tratto dall’omonima opera di Marguerite Yourcenar, pubblicata nel 1936. La presentazione sarà affidata allo scrittore Vincenzo Di Maro.

L’appuntamento, a ingresso libero e realizzato con il contributo del Comune di Varese, propone una rilettura teatrale di un testo intenso e profondamente autobiografico, nato da una crisi sentimentale dell’autrice e trasformato in una raccolta di prose liriche in cui l’amore assume molteplici forme: desiderio, ossessione, sofferenza, sacrificio e possibilità di rinascita.

Al centro della rappresentazione ci saranno tre figure femminili: Clitennestra, Antigone e Maria Maddalena, protagoniste di storie che attraversano il mito, la storia e la tradizione religiosa. Donne diverse, accomunate dalla forza dei sentimenti e dalla necessità di confrontarsi con scelte difficili, conflitti interiori e amori impossibili.

In Fuochi, Marguerite Yourcenar rilegge infatti grandi personaggi del passato attraverso una sensibilità moderna, trasformandoli in espressioni universali delle contraddizioni dell’animo umano. L’amore diventa così una forza capace di consumare e travolgere, ma anche un’esperienza attraverso la quale ritrovare sé stessi.

L’opera originale, articolata in nove capitoli, intreccia riflessioni personali e racconti ispirati al mito. La scrittura diventa uno strumento per dare forma alla sofferenza e superarla, trasformando una vicenda intima in una riflessione senza tempo sulla fragilità e sulla forza dei sentimenti.

Lo spettacolo, un progetto di Giorni Dispari Teatro, è diretto da Serena Nardi, che sarà anche in scena insieme ad Alice Margherini, Eugenia Marcolli ed Ester Ferraro. Ad accompagnare la rappresentazione saranno le sonorità della chitarra elettrica di Federico Cancellara, mentre il disegno luci è affidato a Marco Signorini.

La rappresentazione offrirà al pubblico l’occasione di avvicinarsi a un’opera nella quale letteratura e teatro si incontrano per raccontare le molte sfaccettature dell’amore, dalla disperazione alla ricerca di una nuova consapevolezza.