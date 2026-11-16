Furti e microcriminalità, a Saronno si punta anche sulla collaborazione dei cittadini con il controllo del vicinato

In un territorio come quello del Saronnese, dove non mancano le segnalazioni dei cittadini per furti in appartamento, intrusioni nelle auto ed episodi di microcriminalità, il tema della sicurezza passa anche dalla partecipazione attiva della comunità. È in questo contesto che si inserisce l’incontro pubblico dedicato al progetto di controllo di vicinato e alle tematiche della sicurezza, promosso dal Comune di Saronno per lunedì 16 novembre alle 21 all’Auditorium Aldo Moro, in viale Santuario 15.

Il ruolo dei cittadini per la sicurezza

L’iniziativa sarà un’occasione per confrontarsi sul funzionamento del progetto e sul ruolo che i cittadini possono svolgere nella collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine. Il controllo di vicinato, infatti, non sostituisce l’attività delle forze di polizia e non attribuisce ai residenti compiti di vigilanza o intervento, ma punta a moltiplicare gli occhi e l’attenzione sul territorio, favorendo la circolazione delle informazioni e la tempestività delle segnalazioni.

In quartieri e zone residenziali dove i furti in abitazione o nelle auto rappresentano una delle preoccupazioni più ricorrenti, poter contare su una rete di cittadini attenti e organizzati può fare la differenza. La conoscenza del proprio quartiere, la capacità di riconoscere situazioni anomale e la possibilità di comunicare rapidamente informazioni utili alle forze dell’ordine sono elementi che possono contribuire a rendere più puntuale il presidio del territorio.

Presenti tutte le forze di polizia

Il tema sarà affrontato con la partecipazione dei principali rappresentanti istituzionali e delle forze di sicurezza cittadine. Saranno presenti la sindaca Ilaria Pagani, il comandante della Polizia locale Claudio Borsani, la comandante della Compagnia Carabinieri di Saronno Annalisa Menga, il comandante della Stazione Carabinieri di Saronno Nicola Muscettola e la comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Saronno Giorgia Varesano.

Un confronto che permetterà di approfondire non soltanto gli aspetti organizzativi del controllo di vicinato, ma anche le modalità con cui i cittadini possono contribuire alla sicurezza collettiva, mantenendo un rapporto diretto e collaborativo con chi è preposto al controllo e alla tutela del territorio.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.