Quaranta pattuglie dei carabinieri hanno presidiato nel pomeriggio di sabato 21 novembre le principali strade della provincia di Varese. Il servizio straordinario, disposto dal Comando provinciale, ha portato al controllo di oltre 300 veicoli e all’identificazione di quasi 600 persone. I militari hanno arrestato tre persone, ne hanno denunciate a piede libero altre 14 e hanno sequestrato poco meno di due etti e mezzo di stupefacenti.

L’attività ha avuto uno scopo soprattutto preventivo. Il Comando intendeva contrastare i furti e gli altri reati predatori contro le abitazioni private, le aziende, i negozi e le banche, intercettando auto e persone sospette presenti sul territorio.

Al servizio hanno partecipato i militari delle cinque compagnie dei carabinieri della provincia. Con loro hanno lavorato personale dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Calabria” e l’equipaggio dell’unità lacustre di Luino, appartenente al Raggruppamento Navale e Subacquei dei carabinieri di Genova, che ha dato supporto ai controlli lungo la costa del Lago Maggiore.

Le pattuglie hanno sorvegliato le principali vie di comunicazione e gli snodi stradali di maggiore interesse. Qui i militari hanno verificato le auto e gli occupanti, per individuare possibili soggetti di interesse operativo che si muovono sul territorio provinciale. In parallelo hanno svolto una vigilanza dinamica nelle zone industriali e nelle aree residenziali più esposte ai furti e agli altri reati contro il patrimonio. I controlli hanno toccato anche le zone note per lo spaccio di stupefacenti.

Il bilancio complessivo riguarda oltre 300 veicoli e quasi 600 persone identificate, tra cui 52 stranieri. I carabinieri hanno inoltre verificato la posizione di più di 60 persone agli arresti o alla detenzione domiciliare, oppure sottoposte a misure di prevenzione.

Le persone arrestate sono tre. Due erano destinatarie di misure restrittive dell’autorità giudiziaria. La terza, di origine marocchina, è finita in manette per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. I militari hanno sequestrato parte della droga durante l’arresto.

Le persone denunciate a piede libero sono 14, per diversi tipi di reato. Tre sono italiane, con precedenti di polizia, e viaggiavano con strumenti da scasso. Altre tre avevano con sé, a bordo dei veicoli su cui viaggiavano, rispettivamente una pistola di libera vendita priva del tappo rosso, una mazza da baseball in metallo e un taglierino. Nel complesso i carabinieri hanno sequestrato poco meno di due etti e mezzo di stupefacente di vario tipo.

Il Comando provinciale ripeterà il servizio a dicembre. L’obiettivo è prevenire i reati anche nei fine settimana dedicati allo shopping natalizio.