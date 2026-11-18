Un giallo appassionante che diventa anche una guida divulgativa per esplorare un universo tanto affascinante quanto poco conosciuto: quello dei furti d’opere d’arte, dei falsari e degli specialisti che lavorano ogni giorno per smascherarli. Si intitola “Il crimine nell’arte. Il lato oscuro nel mondo del bello” il libro scritto e illustrato dalla varesina Alessandra Pozzi, disponibile su Amazon.

Al centro della trama c’è una studentessa che si imbatte in un quadro rubato. Da questo ritrovamento prende avvio un’indagine che, capitolo dopo capitolo, intreccia la narrazione romanzesca con una spiegazione rigorosa ma accessibile di tutto ciò che ruota attorno alla contraffazione e al traffico illecito di beni culturali: dalle tecniche utilizzate dai falsari alle analisi diagnostiche e scientifiche, passando per il restauro, le normative vigenti e la cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine. L’obiettivo del volume è infatti offrire una panoramica a 360 gradi, riunendo in un unico libro tutte le discipline coinvolte nella difesa del patrimonio artistico.

Dalla formazione sul campo alla scrittura

L’idea del libro nasce da un percorso di studi specialistico: un corso di perfezionamento sul riconoscimento della falsificazione delle opere d’arte organizzato dal Ministero dei Beni Culturali in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Roma. Proprio dall’entusiasmo per le competenze apprese durante quell’esperienza è scaturita la volontà di tradurre nozioni tecniche e investigazioni reali in un racconto capace di incuriosire e istruire il grande pubblico.

Il profilo dell’autrice

Nata a Varese nel 1974, Alessandra Pozzi ha dedicato l’intero percorso formativo e professionale al mondo dell’arte. Diplomatasi al Liceo Artistico “Angelo Frattini” di Varese, si è poi specializzata in restauro all’Accademia “Aldo Galli” di Como. Dopo anni di attività come restauratrice e decoratrice, ha conseguito la laurea in Storia e Critica dell’Arte all’Università degli Studi di Milano e un master di secondo livello in Museologia, Museografia e Gestione dei beni culturali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, completando inoltre la propria preparazione con un corso per periti e consulenti d’arte presso CorsiArte a Milano.

Attualmente svolge l’attività di docente tra Italia e Svizzera, affiancando all’insegnamento la realizzazione di illustrazioni — come quelle che accompagnano anche questo volume — per unire la pratica artistica alla divulgazione culturale. Il libro è reperibile online sulla pagina dedicata di Amazon.