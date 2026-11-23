Arresti anche a Varese nella complessa operazione della Guardia di Finanza contro un gruppo criminale i cui uomini agivano anche spacciandosi per finanzieri.

Alle prime luci dell’alba le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Como, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta e di un’unità aerea del Reparto Aeronavale Lombardia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Como nei confronti di quindici persone localizzate nelle province di Milano, Varese, Novara, Lodi e Caserta.

Le investigazioni – nell’ambito dell’operazione denominata “Black Car” – sono iniziate nel febbraio 2026 a seguito di una segnalazione di un evento decisamnte inconsueto: in una strada secondaria di Novedrate, nel Comasco, quattro uomini in passamontagna e con indosso pettorine della “Guardia di finanza”, arrivati con la loro auto a ridosso di un’altra che era lì momentaneamente parcheggiata, ne erano scesi, e, dopo aver immobilizzato quattro persone, avevano estratto dal bagagliaio dell’auto controllata diversi pacchi che provvedevano a caricare nella loro autovettura.

Sin dai primi accertamenti avviati dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, era emerso che non si era trattato di un controllo ordinario svolto da veri finanzieri, bensì di una rapina commessa da quattro uomini travestiti da finanzieri.

E di più: di una rapina di una spedizione di droga.

Nonostante la mancata denuncia da parte delle vittime, nelle ore immediatamente successive all’evento gli investigatori erano riusciti a identificare le targhe dei due veicoli utilizzati dai presunti autori del reato e, dopo alcuni giorni di pedinamenti e appostamenti, li avevano localizzati all’interno di un centro commerciale in provincia di Monza. Era scattato un primo arresto, ma i finanzieri – grazie a videocamere in zona – avevano identificato anche gli altri tre rapinatori. Nel veicolo dell’uomo arrestato erano stati trovati 31 chili di cocaina, due pistole, di cui una con matricola abrasa, ma anche tre pettorine e una paletta segnaletica con la scritta “Guardia di finanza”, oltre a un lampeggiante uguale a quello in uso alle forze dell’ordine.

Contemporaneamente, le investigazioni venivano indirizzate anche nei confronti delle vittime della rapina che, come si è successivamente accertato, in quell’occasione erano state derubate di un carico di cento chili di hashish.

Nel corso delle indagini emergeva altresì che uno degli indagati faceva parte di un gruppo di criminali di origine albanese coinvolto in diversi furti in abitazione e rapine nelle province di Vercelli, Lodi e Milano.

In particolare, con meticolosa e accurata attività di indagine, sono stati ricostruiti sette colpi messi a segno nel periodo tra maggio e agosto 2026 dalla banda, organizzata di tutto punto avendo la disponibilità di attrezzi per lo scasso, di targhe rubate o clonate da sostituire, all’occorrenza, sulle auto di volta in volta utilizzate e di alcuni garage in cui riporre la refurtiva (preziosi, denaro contante, abbigliamento e anche un’auto).

Il continuo monitoraggio dei malviventi ha inoltre reso possibile l’arresto, alla stazione Centrale di Milano, di un uomo evaso dagli arresti domiciliari che aveva chiesto appoggio logistico al gruppo malavitoso.

Al termine delle indagini il Giudice per le indagini preliminari di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di quindici soggetti ritenuti responsabili, in concorso, dei reati di rapina, traffico di sostanze stupefacenti, furti in abitazione e ricettazione. Contestati anche i reati di detenzione di segni distintivi in uso alle forze di polizia e porto di armi clandestine e ricettazione.

La Finanza fa notare che l’avvio dell’ operazione è stato reso possibile dalla preziosa collaborazione dei cittadini e delle autorità locali: tutto è partito infatti dalla pronta segnalazione della rapina “travestita” da controllo delle fiamme gialle.