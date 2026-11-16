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Furto di 40 computer al Dalla Chiesa di Sesto, il sindaco Giordani: “Colpire la scuola significa colpire l’intera comunità”

La prima cittadina esprime vicinanza all’istituto e annuncia una proposta al Consiglio comunale: una raccolta fondi per riacquistare subito i computer rubati

scuola generiche

Quaranta computer sono stati rubati all’Istituto di Istruzione Superiore «Carlo Alberto Dalla Chiesa», pochi giorni prima dell’open day.  I ladri, probabilmente più di uno, sono entrati usando una scala appoggiata all’edificio in una zona non coperta dalle telecamere.

Dopo aver scardinato una finestra, sono arrivati al magazzino dove erano custoditi i dispositivi usati dagli studenti per le lezioni. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Marco Limbiati, che l’ha inserita in una critica sul tema sicurezza rivolta all’Amministrazione e al sindaco, titolare della delega.

Le parole del sindaco

Il sindaco Maria Elisabetta Giordani ha espresso «profonda preoccupazione e grande amarezza per il grave furto» che ha privato la scuola di 40 computer «destinati alla didattica e alla crescita dei nostri ragazzi».

«Colpire un luogo di educazione, formazione e futuro significa colpire l’intera comunità, non solo sestese – ha aggiunto parlando di – un tempo difficile, segnato da episodi che mettono a dura prova il senso di sicurezza e il rispetto dei beni comuni».

Alla dirigenza, ai docenti, al personale e a tutti gli studenti ha fatto arrivare «la totale vicinanza e la sincera solidarietà» dell’Amministrazione comunale.

La competenza della Provincia

Il sindaco ha precisato che l’istituto è di competenza della Provincia, «che ne ha la responsabilità della manutenzione e della custodia. Questo non diminuisce la nostra vicinanza all’Amministrazione provinciale e all’Istituto scolastico, che hanno subito questo grave attentato».

Giordani ha poi espresso «piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, impegnate in stretta sinergia con la dirigenza scolastica e con la Provincia per fare piena luce sull’accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia».

La raccolta fondi

La vicinanza, ha spiegato, si tradurrà anche in un gesto concreto: «Proporrò nella prima seduta utile all’intero Consiglio Comunale, ai gruppi di maggioranza e di minoranza, di partecipare a una raccolta fondi per l’immediato acquisto dei beni sottratti all’attività scolastica». E ha concluso: «La scuola non è sola: l’Amministrazione farà la sua parte per sostenerla nel superare questo momento, ribadendo con fermezza che la legalità, la tutela dei nostri giovani e il diritto allo studio rappresentano il fondamento e la priorità assoluta della nostra comunità».

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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