Futura Volley, primato e rimpianti: il tie-break premia Altafratte, non riesce il sorpasso in classifica

Primato in classifica con amaro in bocca per la Erreci Busto Arsizio: la squadra di Marchiaro raggiunge Costa Volpino in vetta alla A2 femminile sfruttando il riposo delle bergamasche, ma fallisce il sorpasso a causa della sconfitta sul campo della Nuvolì Altafratte, sempre più “bestia nera” per la Futura Volley.

Il match valido per l’8a giornata si protrae fino tie-break, ma il quinto set è favorevole alle padovane con il minimo scarto, 15-13: due punti ad Altafratte, uno solo a Busto Arsizio che torna in Lombardia con diversi rimpianti in valigia. E dire che la Erreci aveva apparecchiato la tavola per una serata da “grande”; le biancorosse hanno vinto i primi due set, seppure di stretta misura (23-25, 24-26) ma nei due parziali successivi sono andate lontanissime dal bersaglio perdendo a 17 il terzo e a 18 il quarto.

Nel tie-break le due squadre procedono punto a punto, seppure con la Nuvolì quasi sempre avanti. Busto comunque replica a ogni azione veneta (4 punti di Siftar nel parziale) e trova con Cagnin il pareggio a quota 13. Gli ultimi due palloni però premiano Altafratte: attacco vincente di Fiorio e muro di Stocco – MVP della gara – a chiudere la serata sul 15-13.

Nell’elenco dei rimpianti c’è sicuramente il dato del servizio: ben 22 le battute sbagliate da Busto a fronte di un solo ace, statistica decisiva per una squadra che proprio in quel fondamentale ha di solito un punto di forza. In attacco invece la Erreci ha toccato il 50% ma non è bastato; Siftar (17 punti) ha addirittura il 63% di efficacia offensiva, Cagnin (18) ed Edinara (16) sono andate oltre il 50%. Tra le padrone di casa cinque in doppia cifra con Mazzon a quota 16.