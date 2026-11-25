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Si apre un tavolo di confronto sul futuro della sanità territoriale a Malnate: SOS Malnate ha invitato i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali a un incontro dedicato alla realizzazione della Casa di Comunità in città. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre alle 12 nella sede dell’associazione in via Redipuglia 12.

L’iniziativa nasce a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Malnate di individuare una possibile sede per ospitare la nuova struttura socio-sanitaria e degli approfondimenti avviati nelle ultime settimane sul tema.

I partecipanti al tavolo istituzionale

All’incontro sono stati chiamati a partecipare i rappresentanti di Asst Sette Laghi, gli amministratori del Comune di Malnate, i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio, oltre ai referenti della stessa Sos Malnate.

L’obiettivo della riunione è creare un momento di dialogo condiviso tra i diversi livelli istituzionali e il mondo del volontariato locale per fare il punto sulla situazione attuale.

Le valutazioni e le prospettive per il progetto

Durante l’incontro verranno illustrate le valutazioni svolte finora e si discuterà delle possibili prospettive concrete per arrivare alla realizzazione della Casa di Comunità a Malnate, una struttura ritenuta strategica per i servizi ai cittadini.