Futuro Nazionale, nominati l’esecutivo provinciale del Varesotto e i referenti cittadini
Su proposta del coordinatore provinciale Alessandro Rossi, definita la squadra che guiderà il movimento sul territorio con deleghe operative, aree geografiche e responsabili per Varese, Busto Arsizio e Gallarate
Prosegue il percorso di organizzazione territoriale in provincia di Varese per Futuro Nazionale – Vannacci. Su proposta del coordinatore provinciale Alessandro Rossi, sono stati ufficializzati i componenti dell’Esecutivo provinciale insieme ai primi referenti cittadini, con l’obiettivo di strutturare la presenza del movimento e coordinare le attività politiche e amministrative nei diversi comuni.
La composizione dell’esecutivo provinciale
La squadra provinciale è stata suddivisa tra incarichi tematici e responsabilità legate alle singole aree geografiche del Varesotto:
Massimo Rogora – Enti Locali
Luca Iaconianni – Organizzazione
Davide De Alberti – Tesseramento
Daniele Parisi – Tesoriere
Sara Rasconà – Comunicazione e Stampa
Francesco Lattuada – Responsabile Area Sud-Ovest (da Castellanza a Ispra)
Luca Amadio – Responsabile Area Sud-Est (da Saronno a Malnate)
Marco Ermolli – Responsabile Area Nord
I referenti nelle principali città
Contestualmente alle deleghe provinciali, sono stati designati i referenti per i tre maggiori centri della provincia:
Dario Mazzola – Città di Varese
Massimiliano Nardi – Città di Busto Arsizio
Alessandro Frisoli – Città di Gallarate
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