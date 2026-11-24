Prosegue il percorso di organizzazione territoriale in provincia di Varese per Futuro Nazionale – Vannacci. Su proposta del coordinatore provinciale Alessandro Rossi, sono stati ufficializzati i componenti dell’Esecutivo provinciale insieme ai primi referenti cittadini, con l’obiettivo di strutturare la presenza del movimento e coordinare le attività politiche e amministrative nei diversi comuni.

La composizione dell’esecutivo provinciale

La squadra provinciale è stata suddivisa tra incarichi tematici e responsabilità legate alle singole aree geografiche del Varesotto:

Massimo Rogora – Enti Locali

Luca Iaconianni – Organizzazione

Davide De Alberti – Tesseramento

Daniele Parisi – Tesoriere

Sara Rasconà – Comunicazione e Stampa

Francesco Lattuada – Responsabile Area Sud-Ovest (da Castellanza a Ispra)

Luca Amadio – Responsabile Area Sud-Est (da Saronno a Malnate)

Marco Ermolli – Responsabile Area Nord

I referenti nelle principali città

Contestualmente alle deleghe provinciali, sono stati designati i referenti per i tre maggiori centri della provincia:

Dario Mazzola – Città di Varese

Massimiliano Nardi – Città di Busto Arsizio

Alessandro Frisoli – Città di Gallarate