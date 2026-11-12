Gallarate contro la violenza sulle donne: due iniziative per dare voce a ciò che troppo spesso resta in silenzio

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Città di Gallarate propone due iniziative che, attraverso linguaggi artistici differenti, intendono richiamare l’attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una delle ferite più profonde della nostra società.

La fotografia e la parola diventano strumenti di sensibilizzazione, capaci di raccontare il dolore, rompere il silenzio e invitare a una riflessione collettiva sul valore della libertà, della dignità e del rispetto.

Dal 19 al 28 novembre 2026, Palazzo Borghi ospiterà “Il filo del silenzio”, mostra fotografica e installazione artistica di Elisa Chinello, promossa da Oltrefondo, con il supporto di E.VA ODV e AIFD, e con il patrocinio del Comune di Gallarate, assessorato al Welfare (Chiara Allai) e assessorato alla Sicurezza (Germano Dall’Igna).

Un racconto fotografico immerso nell’acqua, nel quale i corpi diventano protagonisti e danno voce a ciò che troppo spesso rimane invisibile: la violenza, le costrizioni che limitano la libertà delle donne, ma anche la forza e il coraggio necessari per ritrovare sé stesse. Il filo rosso, elemento simbolico dell’installazione, richiama i legami che possono trasformarsi in costrizioni, il silenzio che imprigiona e la necessità di spezzare ciò che impedisce a ogni donna di vivere liberamente.

Giovedì 19 novembre, alle ore 21.00, nell’atrio di Palazzo Borghi, si terrà inoltre la presentazione animata di “Un’altra vita – Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio”, a cura di Lidia Laudani, iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale.

Un appuntamento che, attraverso la narrazione e l’interpretazione, vuole offrire al pubblico non soltanto un momento culturale, ma soprattutto un’occasione di ascolto, condivisione e consapevolezza. Due iniziative differenti, unite da un unico obiettivo: rompere il silenzio, riconoscere la violenza e riaffermare il diritto di ogni donna a vivere libera dalla paura.

«La violenza contro le donne non è una questione privata, ma una ferita che riguarda l’intera società. Con queste iniziative desideriamo offrire alla cittadinanza occasioni di riflessione, ma soprattutto lanciare un messaggio forte e inequivocabile: non siamo indifferenti e non vogliamo esserlo. Non possiamo abituarci alla violenza, né permettere che il silenzio diventi complicità. Il rispetto non deve essere una conquista, ma un diritto imprescindibile», dichiara l’assessora Claudia Mazzetti.

Un messaggio condiviso anche dalle donne della Giunta comunale, che sottolineano l’importanza di mantenere viva l’attenzione su un tema che non può essere circoscritto a una sola ricorrenza.

«Essere donne, madri, professioniste e rappresentanti delle istituzioni ci rende ancora più consapevoli della responsabilità che abbiamo nel promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla libertà. Nessuna donna dovrebbe mai sentirsi sola, avere paura di parlare o pensare di dover sopportare una situazione di violenza. Vogliamo che ogni donna sappia che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio, e che esiste una comunità pronta ad ascoltare e a sostenere».

«Le immagini devono poter parlare, le parole devono trovare ascolto e il silenzio deve lasciare spazio alla consapevolezza. È anche attraverso la cultura, l’educazione e il coinvolgimento della cittadinanza che possiamo contribuire a costruire una società nella quale il rispetto sia un valore concreto e quotidiano», aggiunge Stefania Picchetti, assessora ai Servizi Comunali.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative, nella convinzione che la prevenzione e il contrasto alla violenza richiedano un impegno collettivo, costante e condiviso. Perché il 25 novembre non sia soltanto una data da ricordare, ma un impegno da vivere ogni giorno.