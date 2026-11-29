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Duro attacco della consigliera comunale del Partito Democratico Margherita Silvestrini all’amministrazione di Gallarate sulle variazioni di bilancio che approderanno lunedì in Consiglio comunale. Dopo la discussione in commissione, l’esponente dell’opposizione denuncia la mancanza di risposte puntuali da parte dell’assessore competente e solleva una serie di dubbi sulla coerenza delle scelte finanziarie.

«Siamo ormai a fine mandato, ma probabilmente questa è stata una delle commissioni peggiori a cui abbiamo assistito», afferma Silvestrini, che parla di risposte «generiche, evasive e spesso non pertinenti» alle richieste di chiarimento avanzate dai consiglieri.

Secondo l’esponente del Pd, il problema non riguarda soltanto le modalità con cui sono state illustrate le variazioni, ma soprattutto il loro contenuto. «Si ha la sensazione che diverse modifiche rispondano più a esigenze di quadratura dei numeri che a una reale e documentata revisione delle previsioni di bilancio».

Prealpi Gas, i dubbi sulle entrate previste per il 2026

Il primo punto contestato riguarda la vendita di Prealpi Gas e le risorse che il Comune prevede di incassare dall’operazione.

Silvestrini evidenzia la presenza di due diverse voci di entrata: una collegata alla distribuzione, attraverso Amsc, di parte delle risorse derivanti dalla cessione, prevista per il 2027, e una seconda che riguarda direttamente il Comune, con 1 milione e 770mila euro iscritti nel 2026 e 1 milione e 400mila euro nel 2027.

La consigliera contesta soprattutto la tempistica. L’operazione, sottolinea, non è ancora conclusa e non è nemmeno scaduto il termine dell’avviso pubblico per individuare l’acquirente. Inoltre, secondo quanto riferito dall’assessore in commissione, il perfezionamento della vendita sarebbe previsto soltanto per marzo 2027.

«Ci troviamo quindi di fronte a una previsione di entrata per il 2026 che, alla luce delle tempistiche dichiarate, appare del tutto irrealistica», osserva Silvestrini, chiedendo maggiore prudenza nella stima delle risorse e mettendo in discussione l’attendibilità delle previsioni inserite nel bilancio.

Manutenzione del verde, meno risorse nonostante l’aumento dei costi

Un secondo elemento di contestazione riguarda l’appalto per la manutenzione del verde pubblico.

Le variazioni prevedono una riduzione degli stanziamenti per la manutenzione straordinaria negli anni 2027 e 2028, mentre restano invariate le risorse per quella ordinaria.

Una scelta che, secondo Silvestrini, contraddice le rassicurazioni fornite durante la presentazione del bilancio di previsione, quando l’amministrazione aveva assicurato che le risorse complessive sarebbero rimaste sui livelli precedenti. In commissione, riferisce la consigliera, la riduzione sarebbe stata motivata con l’incertezza legata al nuovo affidamento del servizio, attualmente in proroga, e con l’aumento dei costi.

Una spiegazione che l’esponente democratica considera contraddittoria: «Se la nuova gara comporterà un incremento dei costi, come si può giustificare una riduzione delle risorse previste?». Per Silvestrini, proprio l’incertezza sull’importo del futuro appalto avrebbe dovuto suggerire maggiore cautela nella programmazione, anziché una riduzione preventiva degli stanziamenti.

Mense scolastiche, la polemica sulle previsioni di spesa

Il terzo capitolo riguarda le risorse destinate alla fornitura dei pasti nelle mense scolastiche.

La consigliera fa notare che gli stanziamenti restano sostanzialmente invariati, nonostante nel 2026 si sia registrata una disponibilità di circa 340mila euro, successivamente utilizzata per contribuire alla copertura del disavanzo della Fondazione Scuole Materne, gran tema di discussione in questi mesi. Secondo Silvestrini, questa disponibilità avrebbe dovuto portare a una revisione delle previsioni di spesa per gli anni successivi.

La spiegazione fornita dagli uffici, riferisce, sarebbe legata alla previsione di un aumento degli alunni nei prossimi anni. Un’ipotesi che la consigliera ritiene non sufficientemente sostenuta dai dati demografici: «Le previsioni devono basarsi su dati concreti e non su auspici», sottolinea, richiamando il calo delle nascite e la progressiva riduzione della popolazione scolastica.

Silvestrini accusa poi l’amministrazione di utilizzare il tema della denatalità in modo contraddittorio: da una parte per motivare la chiusura o il ridimensionamento di alcuni plessi (come quelli accorpati nella nuova scuola di via Curtatone) e la riduzione dei contributi al Consorzio Scuole Materne (ritorna anche qui il tema), dall’altra senza tenerne conto nella programmazione della spesa per le mense.

“Non basta far tornare i conti sulla carta”

Le tre questioni, secondo la consigliera del Partito Democratico, mettono in evidenza un problema più generale nella gestione finanziaria dell’amministrazione. «Non contestiamo soltanto alcune singole poste, ma un’impostazione complessiva che evidenzia superficialità, contraddizioni e una preoccupante mancanza di consapevolezza», afferma Silvestrini.

Nel mirino anche il ruolo politico dell’assessore al Bilancio Corrado Canziani, che secondo l’esponente dell’opposizione dovrebbe essere in grado di motivare le variazioni proposte senza rinviare continuamente alle valutazioni degli uffici comunali. «Amministrare non significa semplicemente far tornare i conti sulla carta. Significa programmare le risorse, garantire la sostenibilità delle scelte e soprattutto saper spiegare ai cittadini come e perché vengono utilizzati i loro soldi».