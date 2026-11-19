Galliate Lombardo - Evento sponsorizzato
Galliate Lombardo si prepara al Natale: il 29 novembre torna il Mercatino con musica, sapori e Babbo Natale
Domenica 29 novembre la 22esima edizione del Mercatino di Natale animerà Galliate Lombardo con bancarelle, concerti, specialità gastronomiche e un Villaggio di Natale dedicato ai più piccoli
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Domenica 29 novembre, dalle 9.00 alle 18.00, Galliate Lombardo accoglierà i visitatori per la 22esima edizione del
Mercatino di Natale
in una giornata di festa pensata per coinvolgere grandi e piccoli tra musica, tradizioni, sapori e iniziative dedicate alle famiglie.
Musica, tradizioni e sapori natalizi: il programma della giornata
La giornata prenderà il via alle 9.00 con l’apertura del Mercatino di Natale, seguita alle 10.00 dalla Santa Messa.
Alle 11.30 spazio alla musica con il concerto della scuola Il Borgo Musicale, mentre alle 12.00 sarà la volta dell’esibizione de I Campanari ambrosiani, che porteranno a Galliate Lombardo il fascino della tradizione campanaria.
Alle 12.30 sarà possibile fermarsi a pranzo in Oratorio, dove verranno proposte diverse specialità gastronomiche, tra cui le lasagne.
Il pomeriggio proseguirà alle 14.00 con i canti del Piccolo Coro della Valcuvia, diretto da Margherita Gianola, per un momento musicale dedicato all’atmosfera delle feste.
Uno degli appuntamenti più attesi dai bambini sarà alle 15.30, con l’arrivo di Babbo Natale, accompagnato da momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli.
La manifestazione si concluderà alle 18.00.
Un Villaggio di Natale con la casetta di Babbo Natale
Tra le attrazioni della 22esima edizione ci sarà anche un Villaggio di Natale, uno spazio pensato per far vivere ai bambini la magia delle feste.
I più piccoli potranno visitare la casetta di Babbo Natale, scrivere le proprie letterine e imbucarle nell’apposita cassetta. Non mancherà una slitta natalizia, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del villaggio.
Castagne, vin brulé e specialità per tutta la giornata
Durante l’intera manifestazione i visitatori potranno gustare alcune delle specialità tipiche della stagione invernale, dalle castagne al vin brulé, passando per il mela brulé e le salamelle.
Il Mercatino di Natale di Galliate Lombardo sarà così un’occasione per trascorrere una domenica in compagnia, riscoprendo le tradizioni natalizie tra musica, gastronomia e momenti di festa.
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