Sabato 21 novembre Gavirate propone due appuntamenti culturali dedicati ad altrettanti protagonisti della letteratura italiana: Guido Morselli e Gianni Rodari. Due iniziative che vedono al centro anche il mondo della scuola e il coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione della memoria e della produzione letteraria. (foto di repertorio)

Il primo appuntamento è in programma alle 10.30 nella sala consiliare del Comune di Gavirate, dove sarà presentato il podcast “Oltre il rifiuto – Guido Morselli”, realizzato dalla classe 5CR dell’ITET Varese Daverio Casula Nervi.

Il progetto offre agli studenti l’occasione di confrontarsi con la figura e l’opera dello scrittore Guido Morselli, autore profondamente legato al territorio varesino, la cui produzione letteraria ha ottenuto un significativo riconoscimento soprattutto dopo la sua morte. Il titolo del podcast richiama il tema dei rifiuti editoriali che segnarono la vicenda dello scrittore e invita a riscoprirne l’eredità culturale.

L’iniziativa rappresenta anche un esempio di come i nuovi strumenti di comunicazione, come il podcast, possano diventare un mezzo per avvicinare le giovani generazioni alla letteratura.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il Cinema Garden di Gavirate ospiterà la proiezione del film “Il fabbricante di favole”, diretto da Maria Teresa Garzola e dedicato a Gianni Rodari.

Il film, realizzato più di dieci anni fa dalla scuola media Carducci, torna sul grande schermo nell’ambito delle iniziative di “Gavirate città rodariana”. Un’occasione per riscoprire un lavoro nato all’interno della scuola e dedicato alla fantasia e al mondo narrativo di uno degli autori più amati della letteratura per l’infanzia.

La proiezione permetterà di riportare all’attenzione del pubblico un progetto che ha coinvolto gli studenti nella rilettura dell’universo creativo di Rodari, valorizzando il rapporto tra cinema, educazione e immaginazione.

L’ingresso alla proiezione del Cinema Garden è libero.

I due appuntamenti, pur dedicati ad autori molto diversi, condividono un elemento centrale: il ruolo della scuola nella trasmissione della cultura e nella riscoperta di figure letterarie legate, in modi differenti, al territorio.

Una giornata che unisce generazioni, linguaggi e forme espressive, dal racconto audio al cinema, offrendo a Gavirate due occasioni per incontrare la letteratura attraverso il lavoro e la creatività degli studenti.