Varcare la soglia di casa propria, accogliere gli ospiti negli spazi in cui si costruisce la quotidianità adulta e ricevere il benvenuto ufficiale della propria comunità. È quanto accaduto venerdì 20 novembre a Gazzada Schianno, nei gruppi appartamento della cooperativa sociale Magari Domani, dove il sindaco Stefano Frattini e l’assessore Elisa Cremona hanno fatto visita ai giovani che hanno intrapreso un’esperienza di vita indipendente sul territorio.

L’incontro si è svolto all’interno delle abitazioni dei ragazzi, nel pieno rispetto dei loro spazi personali, delle loro abitudini e dei loro tempi. Accolti come ospiti dai padroni di casa e dalle loro famiglie, gli amministratori hanno condiviso un momento significativo, fatto di relazioni, piccole grandi responsabilità quotidiane e passi verso l’età adulta.

A commentare la giornata è stato il sindaco Stefano Frattini: «Come Amministrazione comunale abbiamo sostenuto sin dall’inizio il progetto dei Gruppi appartamento e della Comunità diffusa. Devo ringraziare di cuore la dott.ssa Roberta Malaggi e l’assessore regionale Elena Lucchini per il grande lavoro che hanno fatto. Quando le realtà assistenziali che operano sul territorio, le Istituzioni locali e regionali collaborano e lavorano per un obiettivo comune il risultato viene raggiunto. Per me è stata una giornata particolarmente emozionante. Vedere la gioia delle ragazze e dei ragazzi, l’orgoglio con cui mi mostravano i loro appartamenti mi ha commosso. A voi tutti auguro il miglior benvenuto per far parte della nostra comunità».

Accanto al primo cittadino, la presenza dell’assessore Elisa Cremona ha ribadito l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso un percorso di crescita che coinvolge non solo i ragazzi, ma anche le loro famiglie, protagoniste di un cammino che accompagna i propri figli verso nuove forme di autonomia.

Il momento centrale della visita è stata la consegna delle pergamene di benvenuto: non un semplice gesto formale, ma il riconoscimento ufficiale di nuovi cittadini che hanno scelto Gazzada Schianno per abitare, stringere legami e progettare il futuro. Sulla pergamena, firmata dal sindaco a nome di tutta l’Amministrazione, si legge: «Un paese diventa comunità attraverso le persone che lo abitano, gli incontri che nascono, le relazioni che crescono e le storie che si intrecciano. Oggi anche la tua storia entra a far parte della storia di Gazzada Schianno. Ti auguriamo di vivere questo paese come casa tua, di riconoscerti nei suoi luoghi, di costruire nuove amicizie, di partecipare alla sua vita e di contribuire, con la tua presenza e le tue scelte, a renderlo ogni giorno una comunità più viva. Perché questo paese è anche tuo, e la nostra comunità cresce insieme a te».

L’esperienza dei gruppi appartamento rientra nel più ampio progetto di Comunità Diffusa promosso da Magari Domani per costruire insieme alle persone con disabilità, alle famiglie e al territorio nuove possibilità di partecipazione sociale. Dalla cooperativa sociale è arrivato un ringraziamento sentito all’Amministrazione comunale “per l’attenzione dimostrata e, in particolare, per la cura con cui è stato vissuto questo incontro, rispettando il carattere familiare e personale delle abitazioni. Una giornata che lascia un’immagine semplice e preziosa: un paese che entra nelle case dei suoi cittadini per dare loro il benvenuto, e delle case che diventano sempre più parte della vita del paese”.