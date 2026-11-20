Gazzada Schianno inaugura la Panchina Rosa: un simbolo per promuovere la prevenzione
Sabato 21 novembre alle 11.15, in piazza San Bernardino, l'inaugurazione della panchina restaurata dai ragazzi di Magari Domani Onlus. Un'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio per sensibilizzare sull'importanza dei controlli e della diagnosi precoce
Sabato 21 novembre, alle ore 11:15, in piazza San Bernardino a Gazzada Schianno, verrà inaugurata la Panchina Rosa, un simbolo importante per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. (immagine realizzata con l’AI)
«Un progetto che nasce da una bellissima collaborazione tra realtà del nostro territorio, unite nel diffondere la cultura della prevenzione – spiega il Vicesindaco Silvia Lo Russo-. Un grazie speciale alla Magari Domani Onlus e soprattutto ai ragazzi che hanno dedicato tempo, impegno ed entusiasmo al restauro della panchina. Il loro lavoro ha trasformato una semplice panchina in un simbolo ricco di significato.
«Un ringraziamento anche a Valbossa IN Rosa, che si impegna a promuovere la prevenzione, sensibilizzando le donne sull’importanza dei controlli e della diagnosi precoce. Questa panchina resterà lì, in piazza San Bernardino, per ricordarci ogni giorno che la prevenzione è fondamentale e che prendersi cura di sé è un gesto d’amore – continua Lo Russo -. Con questa panchina vogliamo ricordare a tutti quanto sia importante non trascurare la propria salute e quanto i controlli regolari possano fare la differenza».
«Grazie a Brama Costruzioni, Peltri Varese, Piggy Market e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa. Quando le istituzioni, le associazioni e il territorio collaborano, nascono progetti capaci di lasciare il segno e di trasmettere messaggi importanti per tutta la comunità».
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