Una giornata di festa, tradizioni, sapori e iniziative per grandi e piccini, frutto della collaborazione tra Comune, associazioni e realtà del territorio

Gazzada Schianno si prepara a vivere la magia del Natale con “Regali e sapori 2026”, il mercatino natalizio organizzato dal Comune di Gazzada Schianno insieme al Gruppo di Coordinamento delle Associazioni, in programma domenica 29 novembre, dalle ore 10 alle 18 presso il parco di Villa De Strens.

Un appuntamento importante per la comunità reso possibile solo grazie al lavoro condiviso e alla sinergia tra l’Amministrazione comunale, le associazioni, le realtà del territorio e alla volontà di tante persone di mettere a disposizione tempo, energie e idee per regalare a tutta la cittadinanza una giornata di festa.

Anche quest’anno non mancheranno le conferme più attese, affiancate da piacevoli novità. Torneranno i “vecchi” e nuovi hobbisti, con le loro creazioni e tante idee per trovare regali originali, insieme agli stand gastronomici delle associazioni, dove sarà possibile gustare sul posto o portare a casa i sapori della tradizione, dalla polenta alle salamelle, fino a tante altre specialità.

Il programma sarà ricco di attività per tutte le età. Il CAI riproporrà la sua apprezzata torre di arrampicata e organizzerà per le 14:30 una divertente caccia al tesoro, mentre la Croce Rossa Italiana affiancherà alla tradizionale ambulanza dei pupazzi una novità pensata per i più grandi: un torneo di burraco.

Saranno presenti anche il Comitato Genitori della scuola e nostri Asili, con i loro stand e le loro iniziative dedicate alle famiglie. In particolare, l’Asilo di Schianno proporrà una golosa colazione con cioccolata e dolcetti, mentre l’Asilo di Gazzada organizzerà alle ore 11.30 una lettura animata per i più piccoli.

Ad accompagnare il pomeriggio ci saranno le voci del coro “Le Pop Up”, che con la loro musica contribuiranno a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera natalizia e anche al gioco “Indovina il peso”, realizzato grazie alla collaborazione di Piggy Market, per aggiungere un pizzico di curiosità e divertimento alla giornata.

E poi, naturalmente, i momenti più attesi dai bambini e da tutta la comunità: alle ore 16.00 arriverà Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli e a raccogliere le loro letterine. Alle ore 17.00 si terrà invece la tradizionale accensione del nostro bellissimo e imponente albero di Natale.

«Regali e sapori è un’occasione speciale per la nostra comunità – sottolinea l’Amministrazione comunale – perché dimostra quanto sia preziosa la collaborazione tra il Comune, il Gruppo di Coordinamento di tutte le associazioni del territorio. Ognuno contribuisce con le proprie idee e il proprio entusiasmo, costruendo insieme una giornata che appartiene a tutta Gazzada Schianno. È proprio questa partecipazione a rendere speciale il nostro Natale».

In caso di maltempo il mercatino non potrà avere luogo nella sua formula tradizionale, ma l’amministrazione ha pensato a un’alternativa più raccolta dedicata ai bambini che prevede, alle ore 15.00, presso il locale mensa l’incontro con Babbo Natale e una gustosa merenda.

Per partecipare al torneo di burraco e alla caccia al tesoro sarà necessaria l’iscrizione (tutti i dettagli nelle apposite locandine della CRI e del CAI), così da consentire agli organizzatori di predisporre al meglio le attività.