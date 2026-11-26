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Le botteghe, i negozi e le imprese che da generazioni rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali saranno protagonisti questa mattina, giovedì 26 novembre, a Ville Ponti a Varese, in occasione della cerimonia di premiazione delle nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia nel 2026.

L’appuntamento è fissato per le ore 11 nella Sala Napoleonica, in piazza Litta 2. A consegnare i riconoscimenti sarà l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Alla cerimonia parteciperanno anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, e il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio economico, commerciale e sociale della provincia, fatto di attività che hanno saputo attraversare i decenni, adattarsi ai cambiamenti del mercato e mantenere un legame con il territorio.

Il riconoscimento regionale riguarda realtà con almeno quarant’anni di attività, tra negozi storici, locali e botteghe artigiane. Un patrimonio che racconta non soltanto la storia del commercio, ma anche quella delle famiglie, dei quartieri e dei centri cittadini.

In Lombardia le attività storiche riconosciute hanno ormai quasi raggiunto quota 5.000. Un numero che testimonia la diffusione di un tessuto imprenditoriale capace di resistere nel tempo. Il riconoscimento regionale punta proprio a tutelare e valorizzare queste esperienze, favorendo anche la continuità tra generazioni.

La cerimonia di oggi a Varese sarà quindi un momento di attenzione verso quelle imprese che, accanto alla propria attività economica, custodiscono tradizioni, competenze e relazioni costruite nel corso degli anni.