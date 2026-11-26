Generazioni di lavoro, tradizioni e storie da raccontare: Varese celebra le sue botteghe storiche
Appuntamento questa mattina alle 11 nella Sala Napoleonica. Regione Lombardia celebra le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di attività storica nel 2026
Le botteghe, i negozi e le imprese che da generazioni rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali saranno protagonisti questa mattina, giovedì 26 novembre, a Ville Ponti a Varese, in occasione della cerimonia di premiazione delle nuove attività storiche riconosciute da Regione Lombardia nel 2026.
L’appuntamento è fissato per le ore 11 nella Sala Napoleonica, in piazza Litta 2. A consegnare i riconoscimenti sarà l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Alla cerimonia parteciperanno anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, e il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio economico, commerciale e sociale della provincia, fatto di attività che hanno saputo attraversare i decenni, adattarsi ai cambiamenti del mercato e mantenere un legame con il territorio.
Il riconoscimento regionale riguarda realtà con almeno quarant’anni di attività, tra negozi storici, locali e botteghe artigiane. Un patrimonio che racconta non soltanto la storia del commercio, ma anche quella delle famiglie, dei quartieri e dei centri cittadini.
In Lombardia le attività storiche riconosciute hanno ormai quasi raggiunto quota 5.000. Un numero che testimonia la diffusione di un tessuto imprenditoriale capace di resistere nel tempo. Il riconoscimento regionale punta proprio a tutelare e valorizzare queste esperienze, favorendo anche la continuità tra generazioni.
La cerimonia di oggi a Varese sarà quindi un momento di attenzione verso quelle imprese che, accanto alla propria attività economica, custodiscono tradizioni, competenze e relazioni costruite nel corso degli anni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.