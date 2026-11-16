Geografie umane: le fotografie di Carlo Meazza per raccontare il mondo

Sei fotografie, sei luoghi lontani tra loro, sei storie che attraversano continenti ed epoche diverse. Si intitola “Geografie umane” la mostra fotografica di Carlo Meazza ospitata a Materia, un piccolo viaggio nel mondo e nel tempo attraverso immagini che raccontano la vita quotidiana, i gesti e le relazioni tra le persone. Dalle montagne del Monte Rosa alle scuole africane, dai monasteri del Tibet alle piazze italiane degli anni Settanta, il fotografo varesino propone sei scatti accomunati da un elemento: la presenza umana, capace di dare significato ai luoghi e di avvicinare realtà apparentemente lontanissime. Non sono fotografie che cercano il sensazionale. Al contrario, raccontano situazioni semplici, incontri e momenti di vita che diventano testimonianze di un luogo e di un’epoca. La mostra sarà inaugurata in occasione della serata di presentazione del progetto realizzato con i detenuti della Casa Circondariale di Busto Arsizio, un dialogo tra immagini e racconti nato dal laboratorio teatrale, per viaggiare oltre le mura del carcere attraverso ricordi, emozioni e immaginazione.

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Sei fotografie per attraversare il mondo

Il viaggio comincia dalle montagne di casa, con un’immagine del Monte Rosa sul versante valsesiano. Un uomo in piedi, solo, davanti alla grandezza del paesaggio alpino. Una presenza minuscola rispetto alla montagna, ma sufficiente a trasformare il panorama in un racconto. Si passa poi alla Cisgiordania del 1979, dove Meazza fotografa un’insegnante con alcuni bambini ripresi di spalle. Una scena scolastica che restituisce un frammento di vita quotidiana in un territorio segnato da una storia complessa. In Tibet, a Lhasa, lo sguardo entra nel monastero del Jokhang, uno dei luoghi più importanti della spiritualità buddhista tibetana. Qui una donna è raccolta in preghiera. Ogni giorno moltissimi fedeli raggiungono la capitale tibetana per compiere i propri rituali di devozione: Meazza ne coglie un momento intimo, fatto di concentrazione e fede.

Dall’Africa alle piazze italiane degli anni Settanta

Due delle sei fotografie arrivano dall’Africa e hanno come protagonisti la scuola e i bambini. La prima è stata scattata nel nord dell’Uganda, in un periodo in cui la vita stava lentamente riprendendo dopo anni di violenze e lutti causati dalla guerra dei ribelli, che aveva colpito duramente anche la popolazione civile. La scuola rappresenta uno dei segni di questa ripartenza. Gli abiti ordinati degli alunni raccontano anche il rispetto e l’importanza attribuiti all’istruzione.

La seconda immagine arriva dal Sud Sudan. Un gruppo di bambini torna a casa dopo la scuola, allegro come possono esserlo i bambini alla fine delle lezioni. Sulla testa portano un mattone, utilizzato durante la giornata come seggiolino. Un dettaglio che racconta le condizioni materiali della vita scolastica e, insieme, la naturale spensieratezza dell’infanzia.

A riportarci in Italia è invece una fotografia del 1976, scattata a Perugia durante Umbria Jazz. Alcuni ragazzi sono distesi sui sacchi a pelo in piazza, in attesa di un concerto. Sono gli anni in cui il festival richiama migliaia di giovani, che arrivano da tutta Italia per ascoltare alcuni dei più grandi musicisti jazz del mondo. Un’immagine che restituisce l’atmosfera di un’epoca, quando la musica era anche un’occasione per incontrarsi e condividere spazi ed esperienze.

Carlo Meazza, uno sguardo sulle persone e sui luoghi

In “Geografie umane” le sei fotografie non seguono un percorso cronologico o geografico. È piuttosto un filo invisibile a collegarle: quello dei gesti che accomunano le persone, indipendentemente dalla latitudine, dalla cultura o dal momento storico. Pregare, imparare, camminare, aspettare un concerto, tornare da scuola. Azioni quotidiane che, attraverso l’obiettivo di Carlo Meazza, diventano piccole storie capaci di raccontare qualcosa di più grande. La mostra a Materia invita così a osservare il mondo attraverso i suoi abitanti. Sei immagini che attraversano luoghi ed epoche, ricordandoci come dietro ogni paesaggio, ogni vicenda storica e ogni viaggio ci siano sempre delle persone.

Geografie Umane

Materia, Castronno via Confalonieri 5

fino al 10 dicembre