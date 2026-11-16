Ghiaccio gratuito per far crescere i talenti: nasce “Vivaio 27”, il progetto di Thomas Larkin

Rendere l’hockey su ghiaccio accessibile, abbattendo una delle barriere più alte che ostacolano l’avvicinamento dei giovani atleti a questo sport: i costi. È questa la missione di “Vivaio 27”, il nuovo progetto ideato e guidato sul ghiaccio da Thomas Larkin, ex capitano della Nazionale italiana ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Dopo oltre vent’anni di carriera internazionale tra Stati Uniti, Russia e Germania, e dopo essere stato il primo giocatore formato in Italia scelto al draft NHL, Larkin – che è cresciuto nel vivaio dei Mastini ed è tornato a vivere alle porte di Varese, ha deciso di restituire al territorio l’esperienza accumulata. L’iniziativa sfrutta la scia mediatica ed emotiva delle Olimpiadi per intervenire su un problema strutturale dello sport italiano: tra l’affitto delle piste molto alto, un’attrezzatura sempre più cara, le trasferte e i camp estivi, molte famiglie finiscono per rinunciare, disperdendo potenziali talenti.

NB – La puntata di “Alla Balaustra” prevista per oggi è rimandata a domani, martedì 17

Galleria fotografica Thomas Larkin torna sul ghiaccio con il progetto “Vivaio 27” 4 di 5

IL FORMAT

La formula di “Vivaio 27” è tanto semplice quanto concreta: le famiglie non pagano nulla. A coprire interamente i costi delle ore di ghiaccio e dell’organizzazione sono sponsor privati ed enti pubblici del territorio. Il progetto non si sostituisce ai club esistenti, ma li affianca: le iscrizioni passano infatti dalle società di appartenenza dei ragazzi, che possono così contare su allenamenti extra di alta qualità. Si parte da Chiavenna, dove il Comune ha messo a disposizione gratuitamente il ghiaccio per la prima tappa e ha attivato una convenzione con gli alberghi, aperta a tutti i giocatori che aderiranno al progetto.

L’INTERVISTA



Thomas, cos’è, dunque, Vivaio 27?

«È un progetto che ha l’obiettivo di rendere accessibile l’hockey a più livelli. Si rivolge prima di tutto alle famiglie lombarde, perché i loro ragazzi possano giocare a questo sport stupendo superando la prima grande barriera d’ingresso: i costi. Vogliamo coinvolgere sponsor privati e pubblici che contribuiscano ad abbatterli il più possibile, e lavorare per sviluppare i talenti, dando loro l’occasione di esprimere il proprio potenziale senza dover investire cifre importanti».

Come è strutturato il progetto?

«Per ora ci concentriamo sugli Under 10, quindi sui ragazzi dagli 8 ai 10 anni: si parte da qui. In futuro cresceremo, ampliando l’offerta ad altre categorie. È molto importante ribadire che il nostro progetto non si sovrappone a quello delle società, ma al contrario lo supporta. Al momento sono coinvolte le piazze di Varese, Milano, Como e Chiavenna».

Oltre ad aver ideato il progetto, lei sarà ad allenare in prima persona?

«Sì. Pur non avendolo mai fatto, penso di avere l’esperienza giusta per trasmettere il mio vissuto ai ragazzi che sceglieranno di entrare a far parte del progetto. Naturalmente mi appoggerò a chi questo delicato mestiere lo sa fare: ho moltissimi contatti e questo aiuterà ad alzare la qualità della nostra offerta. E poi ho una caratteristica importantissima: sono papà, e visto il target a cui ci rivolgiamo questo aiuta molto!».

Nel corso della sua carriera ha vissuto diverse realtà europee e americane. Ci sono modelli che ha conosciuto da vicino e che porterà all’interno del suo progetto?

«Sì, assolutamente. Tra le basi che vorrei c’è la disciplina, a tutti i livelli: dai giovani atleti, certo, ma anche dalle famiglie. Tutto è importante, anche il rispetto degli orari, delle regole e dei ruoli. Sono cose che servono poi nella vita, a partire dalla scuola, perché lo sport ha anche questo obiettivo. Mi piacerebbe inoltre creare figure molto specializzate, per lavorare fin da subito su dettagli importanti. In America, per esempio, c’era un allenatore dedicato solo al tiro: un fondamentale che, se sviluppato in tenera età, porta grandi risultati».

“Vivaio 27” porta con sé un motto importante: “seminare oggi per raccogliere domani”. Spesso però, a un certo punto, la catena si spezza e i giovani smettono o vanno all’estero. Come si inverte questa tendenza?

«Alzando il livello del campionato, la direzione verso cui sta lavorando la FISG. Il movimento deve crescere sotto tutti gli aspetti. Lo sappiamo benissimo: oggi la vicina Svizzera, dove l’hockey è il primo sport, attrae parecchio. Ma non dobbiamo diventare il vivaio di realtà straniere: dobbiamo puntare sul territorio e creare un “hockey made in Italy” per il nostro Paese. Servono tante cose, anche la “politica”, passando, come dicevo, da privati e istituzioni. I camp agevolati, con soluzioni economiche accessibili, possono far crescere il numero degli iscritti, e a quel punto tutto può diventare molto interessante».

Oggi però esistono due regni: le Valli e, “oltre la Barriera”, il resto d’Italia. Sul fronte della formazione pensa che ci possa essere un maggiore dialogo? E se sì, in che modo?

«Per ora siamo al primo step, quello regionale: dobbiamo lavorare bene in Lombardia. Questo però non esclude il dialogo e l’apertura verso le Valli, che ritengo fondamentali. Sono stato capitano della Nazionale e ho ottimi rapporti con moltissimi giocatori che, come me, amano l’hockey su ghiaccio, e molti di loro vengono proprio dalle Valli. Se i risultati saranno buoni, questo progetto potrà essere esteso e anche replicato, creando un grande vivaio e quindi una maggiore forza “contrattuale” nei confronti di chi contribuirà a farlo crescere».

Tra dieci anni, cosa dovrebbe essere successo perché si possa dire che Vivaio 27 ha funzionato?

«Bellissima domanda: è una cosa a cui non avevo ancora pensato! A caldo dico che, se saremo stati bravi, tra dieci anni sarebbe bello portare giocatori non solo in Nazionale, ma farli crescere al punto da renderli appetibili anche per i campionati di livello più alto del Nord Europa e, perché no, per la NHL. Credo molto nella forza dei camp ben strutturati: a me sono serviti e mi hanno fatto crescere sotto diversi aspetti. È una domanda che, se ce ne fosse bisogno, ci stimola a costruire basi solide. Sarebbe bello se, tra una decina d’anni, qualcuno citasse Vivaio 27 come punto di partenza della propria crescita, magari davanti a un microfono importante d’oltreoceano».

Un ringraziamento particolare?

«Va alle tante persone che hanno creduto nel progetto e al Comune di Chiavenna, che ha offerto il ghiaccio gratuito per la prima tappa e una convenzione con gli alberghi. Questo permetterà a tutti i giocatori lombardi di partecipare al primo evento del progetto».

PORTA TRE DISCHI – Riascolta le puntate della trasmissione di Radio Materia dedicato alla vita privata dei giocatori di hockey. Nel box sottostante trovate i primi cinque episodi. Prossimo appuntamento martedì 24 novembre alle ore 20.