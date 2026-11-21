Lunedì 23 novembre alle 21 il prestigiatore e musicista sarà protagonista di uno spettacolo dedicato alle colonne sonore e alle canzoni che hanno accompagnato alcuni dei film più amati

Dopo il successo dello spettacolo Il Giro dei Beatles in 80 canzoni, Gianfranco Preverino torna al Miv di Varese lunedì 23 novembre alle 21 con un nuovo appuntamento dedicato alla musica. Questa volta il protagonista sarà il cinema, con Canzoni da Film, uno spettacolo che propone un viaggio attraverso le melodie e le canzoni legate al grande schermo.

Una serata pensata per riscoprire le emozioni dei film più amati attraverso la musica, con un percorso che unisce ricordi, atmosfere e suggestioni cinematografiche.

Gianfranco Preverino è conosciuto soprattutto come uno dei più apprezzati prestigiatori italiani, specializzato nella magia con le carte da gioco e con i dadi. È considerato uno dei maggiori esperti delle tecniche utilizzate dai bari nel gioco d’azzardo, disciplina alla quale ha dedicato una parte importante della propria carriera.

Vincitore di numerosi concorsi nazionali di magia, ha ottenuto un riconoscimento a Londra durante il prestigioso congresso europeo MacMillan e ha rappresentato l’Italia ai campionati mondiali di magia, classificandosi tra i primi cinque nella categoria dedicata alla magia con le carte.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui Arcana su Rai Due, Masters of Magic su Canale Jimmy, Basta un poco di zucchero su Odeon TV e programmi di Antenna 3. Ha inoltre collaborato con la Rai come consulente sulle truffe legate al gioco d’azzardo e sulle tecniche dei bari.

Preverino fa parte anche dell’Escuela Magica de Madrid, un gruppo selezionato che riunisce professionisti della magia con le carte provenienti da diversi Paesi.

Accanto alla carriera di prestigiatore, però, c’è una lunga passione per la musica. Prima di affermarsi nel mondo della magia, Preverino ha infatti mosso i primi passi nello spettacolo come chitarrista e cantante. È inoltre diplomato al Conservatorio di Torino in Musica Corale e Direzione di Coro.

Proprio questa formazione musicale sarà al centro del nuovo appuntamento al Miv, dove Preverino accompagnerà il pubblico in un percorso tra le canzoni che hanno contribuito a rendere indimenticabili tanti film.

L’appuntamento con “Canzoni da Film” è per lunedì 23 novembre alle 21 al Miv di Varese. L’evento è parte della rassegna DoReMi.