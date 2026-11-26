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Una pensilina rossa, il numero 1522 e una cassetta in cui lasciare pensieri, parole di solidarietà e riflessioni sul valore delle donne. A Cocquio Trevisago la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è diventata un’occasione di partecipazione per i più giovani, con una mattinata che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria “I. Salvini” e gli studenti della secondaria di primo grado “D. Alighieri”.

L’iniziativa ha trasformato uno spazio della quotidianità scolastica in un luogo simbolico di attenzione e responsabilità collettiva. Accanto ai bambini e ai ragazzi erano presenti anche i componenti del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (CCRR), protagonisti di un messaggio rivolto a tutta la comunità: la violenza si contrasta anche attraverso l’educazione all’ascolto, all’empatia e al rispetto, scegliendo la solidarietà al posto dell’indifferenza.

Cuore della mattinata è stata la Pensilina Rossa 1522, progetto promosso da Emilio Corrao in collaborazione con l’UCIIM di Varese, sezione Paolo Borsellino e Rocco Chinnici. Dalla Sicilia è arrivato anche un messaggio di ringraziamento del promotore, rivolto alla comunità di Cocquio Trevisago, a sottolineare il legame tra territori uniti dall’impegno contro ogni forma di prevaricazione.

Accanto alla pensilina è stata posizionata una speciale “cassetta dei pensieri”, nella quale i presenti hanno potuto depositare una riflessione sul valore delle donne, un messaggio di pace o una parola personale. I ragazzi del CCRR hanno inoltre distribuito piccoli cuoricini rossi con il numero 1522, il servizio pubblico gratuito di ascolto e aiuto per le donne vittime di violenza e stalking.

La mattinata ha dato spazio anche alla voce degli studenti, che hanno letto i propri elaborati contro la violenza di genere. A rendere ancora più intenso il momento è stata un’esibizione musicale dal vivo affidata ai docenti, con violino, flauto traverso e batteria.

Il percorso non si fermerà alla giornata del 25 novembre. I messaggi raccolti saranno riprodotti su un grande banner che verrà realizzato nel marzo 2027 con il supporto dell’Amministrazione comunale. Sul manifesto troveranno posto anche i profili di donne che hanno dato un contributo significativo alla comunità: saranno i ragazzi del progetto Civicamente a occuparsi della ricerca.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato gli alunni, i docenti e le docenti dell’Istituto comprensivo “E. Curti” di Gemonio, la vicaria Paola D’Alessandro e le referenti dei plessi Loredana Buccafurni e Nadia De Giovanetti. Un riconoscimento è stato rivolto anche all’associazione ART&MUSIC FACTORY APS, a Emilio Corrao e a Cecilia Fiore dell’Associazione Rita Borsellino per il sostegno e la collaborazione.