Il teatro-canzone di “Che spettacolo ‘ste donne” e il reading “Donne fuori copione – ironia, parole e libertà” sono i due appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale di Castellanza in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo teatrale andrà in scena sabato 21 novembre con inizio alle 21 al Teatro di via Dante; il reading, invece, si terrà mercoledì 25 novembre con inizio alle 20.45 nella sala conferenze della biblioteca civica.

Il Comune ha inoltre aderito alla campagna “Contro la violenza sulla donna mai bandiera bianca”, promossa dall’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Strumento principale dell’iniziativa è una bandiera che i Comuni sono chiamati a esporre e che rappresenta la presenza e l’impegno pubblico delle istituzioni.

“Che spettacolo ‘ste donne” rappresenta la prima collaborazione artistica tra due realtà castellanzesi: la storica “Compagnia Teatrale Filodrammatica Entrata di Sicurezza” e il “Teatro della Corte”. Sul palco, tre cantanti: Massimo Ciapparella, Daniele Colombo e Mauro Ferrario che accompagnerà anche alcuni brani al pianoforte. Regina della serata sarà l’attrice Michela Cromi, che ha curato anche la regia e con la sua interpretazione darà voce ai sentimenti più intimi. Lo spettacolo parla delle donne che amano, cadono e si rialzano, che si prendono cura dei figli e mandano avanti la casa e che ogni giorno lottano per restare sé stesse, e che ha sì l’intenzione di far riflettere e commuovere, ma anche di strappare qualche risata. Durante la serata sarà proiettato anche il video “Le invisibili. La violenza sulle donne in Lombardia”, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, il Tribunale di Busto Arsizio e il Pronto Soccorso dell’Ospedale Humanitas Mater Domini.

Il reading del 25 novembre, curato dal gruppo di lettura “Le voci narranti”, racconta le voci, le storie e le parole delle donne che hanno scelto di uscire da ruoli e stereotipi già scritti. Una serata tra ironia, emozione e riflessione sulla libertà di essere, di scegliere e di prendere la parola, per scrivere insieme un copione nuovo.

«Il dramma della violenza sulle donne scuote le fondamenta stesse dei nostri rapporti interpersonali e l’idea stessa di convivenza civile – è il commento dell’assessore alla Cultura e Istruzione Davide Tarlazzi -. Limitarsi a biasimare i singoli atti di brutalità non basta: è indispensabile intervenire anche sui modelli culturali che li alimentano. Il cambiamento richiede un impegno educativo e formativo costante. In questo scenario, le attività culturali ricoprono una funzione cruciale, poiché offrono la possibilità di scardinare copioni, modelli e stereotipi, aiutando a promuovere una cultura delle relazioni fondata sul riconoscimento dell’altro, sulla libertà e sul rispetto. Esprimo la mia gratitudine a quanti hanno contribuito a realizzare questi due appuntamenti per riflettere sulla libertà, sulla pari dignità e sul rispetto reciproco».

«La violenza contro le donne ha un volto che non si vede, ed è il più pericoloso – sottolinea il sindaco Cristina Borroni -. In molti casi, prima delle percosse, vengono il controllo, la svalutazione, l’isolamento dagli affetti: forme che non lasciano segni sul corpo, che la stessa donna fatica a riconoscere e che emergono quando il danno è ormai profondo. A una comunità spetta un compito arduo e ineludibile: accorgersene prima, e non per un giorno soltanto. Come amministrazione abbiamo scelto di rispondere su tre piani. Il primo è quello istituzionale: Castellanza ha aderito a “Contro la violenza sulla donna mai bandiera bianca”, la campagna promossa dall’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che per tutto l’anno chiede alle istituzioni di non arretrare né arrendersi. Il secondo è quello culturale: il teatro e la lettura danno voce alle storie delle donne e aiutano tutti a chiamare per nome ciò che troppo spesso si vede e si tace. Il terzo è quello del territorio: una rete tra istituzioni, Servizi Sociali e Sanitari, Forze dell’Ordine, Associazioni e il Centro Antiviolenza Icore che lavora per prevenire la violenza e supportare le donne che decidono di denunciare. È significativo che sia stato costruito un calendario condiviso con i Comuni dell’Azienda Consortile del Medio Olona: dieci giorni di appuntamenti con cui il nostro territorio sceglie di parlare con una voce sola. Una città capace di nominare la violenza è una città che smette di tollerarla».

Le due serate castellanzesi, infatti, fanno parte del calendario di iniziative promosse dai Comuni dell’Ambito territoriale di Castellanza. Mercoledì 25 novembre la Giornata si aprirà alle 10.30 a Gorla Maggiore. Al Centro Polifunzionale NUMM ci sarà un incontro dedicato alla storia di Franca Viola, realizzato in collaborazione con gli alunni delle classi terze dell’Istituto Volta. Alle 18.30 l’Area 101 di Olgiate Olona ospiterà “Diamanti – Oltre il silenzio la forza delle donne, la bellezza dei legami, il valore dello stare insieme”, su iscrizione. Dalle 19.30 alle 22, a Solbiate Olona, la biblioteca comunale proporrà una serata in tre atti a ingresso gratuito su prenotazione. Si comincerà con la convivialità di “Mesci ed Esci”, poi si parlerà delle tutele e degli strumenti di prevenzione e infine dei servizi di ascolto e sostegno presenti sul territorio. Alle 20.30 il Castello Visconteo di Fagnano Olona accoglierà un flashmob, al quale i partecipanti sono invitati a portare un segno rosso. Sabato 28 novembre, alle 21, l’Auditorium “Peppo Ferri” di Gorla Minore ospiterà uno spettacolo teatrale di poesie e storie di donne vittime di violenza, con musiche e coreografie di danza. Il calendario si chiuderà lunedì 30 novembre alle 20 al Centro Anziani di Solbiate Olona, con un incontro pubblico che analizzerà la violenza nelle sue forme e nelle sue conseguenze e si soffermerà sull’importanza dell’ascolto e del supporto psicologico alle vittime.