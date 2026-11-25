Giornata contro la violenza sulle donne, flash mob del Partito Democratico in piazza del Podestà
L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre alle 18 nel centro di Varese. L'iniziativa, promossa dal PD cittadino con lo slogan "Non restiamo in silenzio. Facciamo rumore.", è dedicata al contrasto ai femminicidi
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Partito Democratico di Varese organizza un presidio pubblico nel cuore della città.
L’appuntamento è in programma per mercoledì 25 novembre, con ritrovo alle ore 18:00 in piazza del Podestà. L’iniziativa, presentata come un “flash mob contro i femminicidi”, richiama esplicitamente la mobilitazione simbolica contro la violenza di genere attraverso lo slogan “Non restiamo in silenzio. Facciamo rumore”, accompagnato dall’immagine di un mazzo di chiavi alzato.
L’invito alla partecipazione è rivolto alla cittadinanza per segnare la ricorrenza del 25 novembre con un momento di presenza collettiva in piazza.
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