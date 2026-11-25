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Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un appuntamento che anche quest’anno coinvolge Comuni, associazioni, scuole e realtà del territorio con un ricco calendario di iniziative di sensibilizzazione, incontri, spettacoli e momenti di riflessione.

Tante le iniziative in programma oggi ma le proposte proseguiranno anche nei prossimi giorni, dando vita a un percorso diffuso per tenere alta l’attenzione su un tema che riguarda tutta la comunità.

Ecco i principali appuntamenti in programma a Varese, in provincia e nei territori limitrofi:

ARSAGO SEPRIO – Sabato 28 novembre, alle 20.45, il Centro Culturale Concordia ospiterà “La confessione”, un reading teatrale liberamente tratto dal libro “Se questi sono gli uomini” di Riccardo Iacona, con la lettura e l’interpretazione di Giovanni Ardemagni – Qui l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Il Centro Arte Danza e Viandanti Teatranti partecipano a “La bellezza del coraggio”, la rassegna promossa a Busto Arsizio in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Venerdì 27 novembre durante la serata “Il Silenzio Spezzato” in Sala Pro Busto verrà proposto il reading teatrale “Come Desdemona, come Otello” – Qui tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – Mercoledì 25 novembre allo Spazio Giovani l’incontro “Oltre il silenzio” con la psicologa Federica Parenti. Un appuntamento gratuito rivolto soprattutto a genitori, nonni, insegnanti, allenatori e a tutti gli adulti che hanno un ruolo educativo – Qui l’articolo

CASTELLANZA – Il teatro-canzone di “Che spettacolo ‘ste donne” e il reading “Donne fuori copione – ironia, parole e libertà” sono i due appuntamenti organizzati dal Comune di Castellanza. Lo spettacolo teatrale andrà in scena sabato 21 novembre al Teatro di via Dante; il reading, si terrà mercoledì 25 novembre alla biblioteca civica – Qui i dettagli

GALLARATE – A Palazzo Borghi fino al 28 novembre si potrà visitare la mostra fotografica “Il filo del silenzio” di Elisa Chinello – Qui l’articolo

GERENZANO – Gerenzano celebra la Giornata contro la violenza sulle donne con un’iniziativa che mette al centro le nuove generazioni e il valore dell’educazione al rispetto. Mercoledì 25 novembre alle 10, alla panchina rossa di largo Fagnani, si terrà un momento di riflessione attraverso letture interpretate dagli studenti delle classi di terza media – Qui tutte le informazioni

ISPRA – Sabato 28 novembre, dalle 18 alle 19, al Centro Studi Arti sceniche Il Volto di Velluto va in scena “Sorridi”, una performance di teatro e teatrodanza organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Donna Si-Cura Odv – Qui l’articolo

LAVENO MOMBELLO – Il Comune e la Biblioteca di Laveno Mombello presentano “Ferite a morte – E se le vittime potessero parlare”. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 25 novembre alle 21.00 nella Sala Consigliare di Villa Frua. Il testo nasce dal libro di Serena Dandini e dà voce alle donne uccise da chi diceva di amarle – Qui tutte le informazioni

MONZA – Un programma di dodici iniziative per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne e promuovere una cultura del rispetto. Al centro il tema del rispetto, che sarà affrontato attraverso incontri pubblici, talk, presentazioni di libri, laboratori esperienziali, mostre e lezioni gratuite di autodifesa. – Qui tutte le iniziative

OLGIATE OLONA – Arte e cinema per parlare della forza delle donne, delle loro fragilità e dell’importanza di non lasciarle sole. Mercoledì 25 novembre il Comune di Olgiate Olona propone una serata di sensibilizzazione e confronto al Cinema Teatro Nuovo Area101, in via Bellotti 22. Il titolo scelto è “Diamanti – Oltre il silenzio. La forza delle donne, la bellezza dei legami e il valore dello stare insieme” – Qui l’articolo

ORINO – Mercoledì 25 novembre alle ore 16.30 Alla Biblioteca Comunale la presentazione dell’associazione DonnaSicura, realtà impegnata sul territorio nel supporto e nella tutela delle donne. A illustrare il progetto, le attività e gli strumenti di aiuto offerti dall’associazione sarà la psicologa Giovanna Chiappulini – Qui l’articolo

PARABIAGO – L’Amministrazione comunale di Parabiago promuove una serata speciale di riflessione, cultura e sensibilizzazione attraverso il linguaggio del teatro. Mercoledì 25 novembre alle 21.00, presso il Teatro di San Lorenzo, va in scena lo spettacolo di Alessia Francescangeli – Qui come prenotare

SESTO CALENDE – Mercoledì 25 novembre la Sala consiliare ospita “Lo stronzo”, il monologo di Andrea Lupo per riflettere sulla violenza nelle relazioni prodotto dal Teatro delle Temperie – Leggi qui

SOMMA LOMBARDO – Concerti, incontri, una fiaccolata e la proiezione del film sulla storia di Giulia Cecchettin. Il programma promosso dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne prevede diverse iniziative: mercoledì 25 novembre alle 10.30 la Sala Polivalente ospiterà il convegno Libere di vivere e nel pomeriggio è in programma una fiaccolata. Altri appuntamenti fino al 29 novembre – Leggi il programma

TRADATE – Fino al 4 dicembre diverse iniziative promosse dal Comune con l’associazione Donna Oggi: Installazioni in città, scarpe rosse nelle vetrine dei negozi, un corteo, film, un incontro letterario e un concerto per sensibilizzare sul tema della violenza di genere – Qui tutto il programma

UBOLDO – Uboldo celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con l’iniziativa “Radici di libertà – Più alberi, più donne libere, più futuro”, in programma mercoledì 25 novembre alle 11 al Giardino della Vita, in via per Origgio. L’appuntamento prevede la piantumazione di un nuovo albero e un momento commemorativo dedicato alla ricorrenza, con la partecipazione dell’associazione Rete Rosa di Saronno – Leggi qui

VARESE – Sei eventi, con decine di date spalmate su 15 giorni nel calendario di iniziative proposte dal Comune di Varese con decine di associazioni attorno alla Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Tra gli eventi, diversi momenti culturali di cinema, letteratura e teatro rivolti anche alle scuole, l’intitolazione di una panchina artistica a Lea Garofalo e Denise Cosco vittime di femminicidio e di mafia e, per la primissima volta, una marcia silenziosa esclusivamente di uomini contro la violenza sulle donne in centro città – Qui tutto il programma delle iniziative

VARESE – Le quindici donne del Consiglio provinciale prendono posizione nella Giornata contro la violenza sulle donne e annunciano un convegno a Villa Recalcati. Al centro c’è una forma di violenza difficile da riconoscere: il controllo del denaro da parte di mariti e compagni. Il convegno si intitola “Prevenire la violenza economica per promuovere l’autonomia: il welfare che fa crescere le imprese“. Si terrà lunedì 30 novembre dalle 10.30 alle 12.30 a Villa Recalcati – Leggi qui

VERGIATE – Per la contro la violenza sulle donne, mercoledì 25 novembre, l’attrice e regista varesina Michela Prando porta a Vergiate “Sull’amore”, un reading teatrale che mette al centro un sentimento tanto nominato quanto, forse, poco conosciuto. L’appuntamento è alle 21 alla Sala Marchetti – Qui l’articolo sullo spettacolo