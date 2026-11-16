Giornata delle chiavi, Confcommercio e Comuni insieme contro la desertificazione commerciale
Riuniti a Varese i rappresentanti delle cinque principali città della provincia per avviare una Dichiarazione d'intenti da estendere a tutto il territorio. Dal recuperò dei locali sfitti alla figura del "Manager degli sfitti", il caso di Gorla Maggiore diventa il simbolo nazionale dei piccoli centri che perdono negozi e servizi
Una grande chiave consegnata simbolicamente agli amministratori locali per aprire nuove prospettive al commercio di prossimità. È l’iniziativa promossa nella mattinata di lunedì 16 novembre 2026 nella sede di Uniascom Confcommercio provincia di Varese in occasione della mobilitazione nazionale “Giornata delle chiavi – Riapriamo le porte al commercio”.
All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e i rappresentanti delle cinque principali città del territorio: il sindaco di Varese Davide Galimberti e la vicesindaca con delega al Commercio Ivana Perusin, l’assessore al Commercio di Busto Arsizio Matteo Sabba, la vicesindaca di Gallarate Belinda Simeoni, l’assessore di Saronno Francesca Rufini e la consigliera delegata di Luino Sara Amalfi. A fare gli onori di casa i vertici delle cinque associazioni territoriali — Antonio Besacchi (Varese), Rudy Collini (Busto Arsizio e Medio Olona, nonché presidente provinciale di Uniascom), Renato Chiodi (Gallarate e Malpensa), Andrea Busnelli (Saronno) e Franco Vitella (Luino) — accompagnati dai rispettivi direttori e dal segretario generale di Uniascom Lino Gallina.
«Non siamo qui per protestare contro le amministrazioni comunali, ma per costruire insieme risposte concrete a un fenomeno che sta impoverendo le nostre città — spiegano i cinque presidenti delle Confcommercio territoriali —. Ogni negozio che chiude è un servizio che scompare, un luogo di incontro che viene meno, un pezzo di comunità che si perde».
I numeri nazionali e i cinque pilastri della Dichiarazione d’intenti
Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparse 156mila attività commerciali al dettaglio, mentre i locali sfitti superano quota 460mila (circa uno su sei), restando inutilizzati in media per oltre sette anni con un mancato reddito da locazione stimato in 4,4 miliardi di euro l’anno. A livello nazionale l’associazione chiede al Governo l’istituzione di un Fondo dedicato ai Comuni impegnati nel rilancio del vicinato e l’introduzione della cedolare secca sugli affitti commerciali legata a canoni più sostenibili.
Sul piano provinciale, la proposta sottoposta alle amministrazioni è una Dichiarazione d’intenti (senza obblighi immediati di spesa, che sarà estesa a tutti i Comuni del Varesotto) finalizzata a istituire un tavolo permanente di confronto e a sviluppare successivi Piani d’Azione Territoriale lungo cinque ambiti indicati dal progetto nazionale Cities:
analisi dei flussi e mappatura delle attività economiche;
recupero dei locali sfitti attraverso canoni concordati o progressivi e la sperimentazione della figura del Manager degli sfitti;
riqualificazione degli spazi pubblici e valorizzazione dei mercati;
tutela delle botteghe storiche, accessibilità e presidio delle aree periferiche;
innovazione, logistica urbana sostenibile e accompagnamento delle imprese nella transizione digitale.
Gorla Maggiore simbolo dei piccoli Comuni e l’impegno di Villa Recalcati
Nel corso della mattinata è stato richiamato in modo particolare il caso di Gorla Maggiore, Comune di circa 4.800 abitanti diventato oggetto anche di un servizio televisivo della Rai come emblema delle difficoltà dei centri sotto i cinquemila residenti. Negli ultimi anni il paese ha visto chiudere negozi di abbigliamento, fruttivendoli, gastronomie, l’edicola, gli sportelli bancari e, da circa un anno, anche l’ufficio postale, mentre bar e ristoranti rimasti si contano sulle dita di una mano. Il sindaco Pietro Zappamiglio ha sollecitato fondi specifici per consentire ai piccoli Comuni di salvaguardare le attività residue e favorire nuovi insediamenti, un appello fatto proprio dalle associazioni di categoria.
Disponibilità piena a collaborare è stata espressa dagli amministratori presenti e dal presidente della Provincia Marco Magrini: «Villa Recalcati è pronta a fare la propria parte. Il riconoscimento nel PTCP dei Distretti del commercio e il recepimento nel Piano territoriale di molte delle richieste arrivate da Confcommercio sono la dimostrazione concreta della disponibilità a lavorare assieme per contrastare la desertificazione, che colpisce sempre più centri storici, periferie e piccoli centri».
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