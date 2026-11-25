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In vista della Giornata mondiale contro l’AIDS del 1° dicembre, la prevenzione torna nelle strade del centro cittadino. Sabato 28 novembre, dalle 10:00 alle 18:00, in via Guglielmo Marconi (lato Ovs), Arcigay Varese Aps — attraverso Varese Checkpoint — organizza una giornata dedicata all’esecuzione di test HIV rapidi, gratuiti e anonimi.

All’iniziativa parteciperà anche l’équipe del reparto di Malattie Infettive di Asst Sette Laghi, che affiancherà gli operatori dell’associazione nelle attività di counselling e di somministrazione dei test. Oltre alla possibilità di conoscere il proprio stato sierologico, i cittadini potranno ricevere informazioni sulla salute sessuale e confrontarsi con gli specialisti sui diversi strumenti di prevenzione disponibili, dall’uso del preservativo alla profilassi pre-esposizione (PrEP).

Diagnosi precoce e principio U=U

L’appuntamento punta a favorire la diagnosi precoce in un ambito in cui l’infezione può restare asintomatica a lungo, portando spesso a scoprire la sieropositività solo in fase avanzata. Sottoporsi al test consente invece di accedere tempestivamente alle terapie antiretrovirali, che oggi permettono di controllare l’infezione e di ridurre il rischio di progressione verso l’AIDS.

Le evidenze scientifiche hanno inoltre consolidato il principio U=U (Undetectable = Untransmittable): una persona con HIV che segue efficacemente le cure e mantiene una carica virale stabilmente non rilevabile non trasmette il virus per via sessuale.

Superare lo stigma fuori dagli ambulatori

La collaborazione tra ospedale e associazionismo nasce per superare gli ostacoli che ancora frenano l’accesso ai servizi sanitari, come il timore del giudizio, le difficoltà di orientamento, le barriere linguistiche e i dubbi sulla riservatezza. Portare gli screening fuori dagli ambulatori, in un contesto accessibile e informale, ha l’obiettivo di facilitare il contatto diretto con i professionisti sanitari e contrastare pregiudizi e discriminazioni.

Ulteriori dettagli sull’iniziativa sono consultabili sul sito web di Varese Checkpoint.