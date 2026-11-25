Giornata mondiale contro l’AIDS: test HIV gratuiti e anonimi nel centro di Varese
Sabato 28 novembre Varese Checkpoint e gli specialisti delle Malattie Infettive di Asst Sette Laghi saranno in via Marconi per offrire test rapidi, informazioni sulla salute sessuale e consulenze sugli strumenti di prevenzione
In vista della Giornata mondiale contro l’AIDS del 1° dicembre, la prevenzione torna nelle strade del centro cittadino. Sabato 28 novembre, dalle 10:00 alle 18:00, in via Guglielmo Marconi (lato Ovs), Arcigay Varese Aps — attraverso Varese Checkpoint — organizza una giornata dedicata all’esecuzione di test HIV rapidi, gratuiti e anonimi.
All’iniziativa parteciperà anche l’équipe del reparto di Malattie Infettive di Asst Sette Laghi, che affiancherà gli operatori dell’associazione nelle attività di counselling e di somministrazione dei test. Oltre alla possibilità di conoscere il proprio stato sierologico, i cittadini potranno ricevere informazioni sulla salute sessuale e confrontarsi con gli specialisti sui diversi strumenti di prevenzione disponibili, dall’uso del preservativo alla profilassi pre-esposizione (PrEP).
Diagnosi precoce e principio U=U
L’appuntamento punta a favorire la diagnosi precoce in un ambito in cui l’infezione può restare asintomatica a lungo, portando spesso a scoprire la sieropositività solo in fase avanzata. Sottoporsi al test consente invece di accedere tempestivamente alle terapie antiretrovirali, che oggi permettono di controllare l’infezione e di ridurre il rischio di progressione verso l’AIDS.
Le evidenze scientifiche hanno inoltre consolidato il principio U=U (Undetectable = Untransmittable): una persona con HIV che segue efficacemente le cure e mantiene una carica virale stabilmente non rilevabile non trasmette il virus per via sessuale.
Superare lo stigma fuori dagli ambulatori
La collaborazione tra ospedale e associazionismo nasce per superare gli ostacoli che ancora frenano l’accesso ai servizi sanitari, come il timore del giudizio, le difficoltà di orientamento, le barriere linguistiche e i dubbi sulla riservatezza. Portare gli screening fuori dagli ambulatori, in un contesto accessibile e informale, ha l’obiettivo di facilitare il contatto diretto con i professionisti sanitari e contrastare pregiudizi e discriminazioni.
Ulteriori dettagli sull’iniziativa sono consultabili sul sito web di Varese Checkpoint.
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