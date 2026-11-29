Giovanditti: “Siamo molto arrabbiati, due punti persi che peseranno”
Il responsabile dell’area tecnica della Pro Patria analizza il pareggio contro il Tropical Coriano: "Ci sono stati errori arbitrali ma non dobbiamo cercare alibi". Poi rilancia: "Vogliamo arrivare in fondo in coppa e in campionato"
PRO PATRIA – TROPICAL CORIANO 1-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI
GIOVANNI GIOVANDITTI (Responsabile Area Tecnica Pro Patria): «Siamo molto arrabbiati. Al di là della conduzione del direttore di gara e degli assistenti, sono arrabbiato anche con me stesso. Abbiamo perso due punti importantissimi, che peseranno tanto nell’arco della stagione. Sicuramente ci sono stati degli errori arbitrali, ma anche noi abbiamo commesso i nostri e non dobbiamo cercare alibi, perché quelli li cercano i perdenti. Sono particolarmente arrabbiato per gli ultimi quindici minuti di gara: al secondo fallo commesso sia Mbengue che Morrone sono stati ammoniti. Non discuto che i falli ci fossero, ma volevo capire quale fosse il metro di giudizio utilizzato dal direttore di gara, che mi aveva spiegato come al secondo fallo sarebbe scattata l’ammonizione. Dovevamo essere più bravi nella gestione della partita e non possiamo permetterci di buttare via punti per situazioni del genere, soprattutto considerando che siamo già in difficoltà numerica e che le squalifiche ci metteranno in grave difficoltà anche in vista di domenica prossima. L’arrabbiatura nasce anche da questo, oltre che da una gestione della gara che ritengo negativa».
GIOVANDITTI 2: «Credo che abbiamo disputato un’ottima partita per lunghissimi tratti, una gara che non è mai stata in discussione per il controllo che abbiamo avuto e per le occasioni che siamo riusciti a creare. Naturalmente bisogna confrontarsi e fare le opportune analisi, perché il nostro percorso richiede attenzione e non possiamo permetterci di lasciare per strada punti in questo modo. Nei campionati di vertice sono i dettagli a fare la differenza: uno o due punti possono pesare tantissimo nell’arco di una stagione e oggi non siamo stati abbastanza meticolosi. Dobbiamo essere onesti, in questo momento stiamo lasciando per strada diversi punti, anche per demeriti nostri e dobbiamo cercare di migliorare sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il mercato, la partita di oggi non cambia le nostre valutazioni: la rosa rimane competitiva e i giovani a centrocampo hanno dimostrato di essere all’altezza e di poter giocare anche in un campionato di questo livello. Non è quindi la prestazione di oggi a modificare le nostre strategie».
GIOVANDITTI 3: «Le nostre ambizioni stagionali non cambiano. Vogliamo arrivare fino in fondo in campionato ma anche in Coppa, perché non abbiamo mai considerato quest’ultimo un obiettivo secondario. Non è una decisione presa il 6 agosto, quando sono usciti i gironi, né abbiamo cambiato idea durante il percorso. Oggi poteva essere un’occasione importante per recuperare punti sulle squadre che ci precedono, ma il pareggio ha lasciato invariata la situazione. Questo però non modifica le nostre intenzioni: sappiamo quanto sia importante provarci per questa piazza, per la città, per i tifosi che ci stanno sostenendo in maniera splendida e soprattutto per la società, che sta facendo grandi sforzi dopo tutto quello che è accaduto. Abbiamo il dovere di onorare questi sforzi e di continuare a lottare su tutti i fronti. Vogliamo giocarci le nostre possibilità fino alla fine, perché abbiamo il dovere di provarci fino in fondo».
Pro Patria beffata nel finale: il Tropical Coriano pareggia all’ultimo minuto
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